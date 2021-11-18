Cumhurbaşkanlığından 'Teknolojiyi Sınırlandırın' Çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların teknolojik ürün kullanımını sınırlamasını istedi. Bu konuyla ilgili verilen 4 tavsiye, yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir gibi görünüyor.

Yaşantımızın her geçen gün biraz daha dijital hale geldiği şu günlerde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çok tartışılacak bir açıklama geldi. 2020 yılında internet kullanımının, 16-74 yaş aralığındaki vatandaşlar arasında yüzde 79'a kadar yükseldiğini hatırlatan yetkililer, teknoloji kullanımının sınırlandırılması gerektiği tavsiyesinde bulundular. Eğitimin bile teknoloji sayesinde yürütüldüğü bu günlerde teknolojiden nasıl uzak kalınacağı ise merak konusu oldu...

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan raporda, teknolojik ürünlerin kullanımında aşırıya kaçıldığı ifade edildi. Bu konuyla ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunan yetkililer, teknoloji kullanımının nasıl sınırlandırılacağını da açıkladılar. Gelin hemen, tavsiye niteliğindeki o açıklamalara yakından bakalım.

Raporda 4 madde üzerinde duruldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin açıklamalarında, teknolojinin kullanımın sınırlandırılabilmesini sağlayacak 4 maddeye yer verildi. Bu maddeler şu şekilde karşımıza çıktı:

Bilgisayar, tablet ya da telefon gibi teknolojik cihazların ekran kullanım sürelerini takip edin .

. Aileniz ya da arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz zamanlarda dijital cihazları acil durumlar dışında kullanmayın .

. Çalışacağınız dönemi ve boş zamanlarınızı iyi belirleyin. Belirlediğiniz boş zaman dilimi içerisinde, teknolojik cihazları eğlenmek için kullanın .

. Dijital oyunlarda, internet ya da sosyal medya platformlarında ne kadar zaman geçirdiğinizi takip edin. Aşırıya kaçmamak için kendinizi sınırlandırın.

Özellikle COVID-19 pandemisi sırası ve sonrasında uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulamalarıyla birlikte dijital dönüşüm hızı katlanarak yükselmiş durumda. Hemen her türlü işin, hizmetin, uygulamanın internet üzerinden yürütüldüğü şu günlerde vatandaşların yukarıda listelemiş olduğumuz tavsiyelere ne kadar uyabileceği tartışma konusu...