Dacia, Ekim 2026 döneminde SUV, binek ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Dacia'nın Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Dacia, Ekim 2026 döneminde sıfır bir araç almayı düşünenlerin yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Her ihtiyaca hitap eden modellerin güncel fiyatları merak edilirken kampanya ve indirimler de dikkat çekiyor.

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Sıfır Dacia sahibi olmak isteyenler açısından güncel liste fiyatlarının yanı sıra modellere özel indirimler ve kredi kampanyaları da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Dacia Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Dacia modellerinde kampanya var? İşte Dacia Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Dacia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Logan 1.470.000 TL 1.328.000 TL Yeni Sandero 1.460.000 TL 1.390.000 TL Yeni Sandero Stepway 1.786.000 TL 1.610.000 TL Yeni Jogger 1.650.000 TL 1.550.000 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway Kampanyası: 1.590.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Yeni Dacia Sandero Stepway, Ekim ayında hem avantajlı başlangıç fiyatıyla hem de faizsiz kredi seçeneğiyle öne çıkıyor. 2026 model yılı Stepway Expression Eco-G 120 auto versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim nakit satın alma fiyatı 1.590.000 TL.

Dacia Finans üzerinden araç satın almak isteyen bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Yeni Dacia Logan Kampanyası: 1.340.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Dacia Logan, Ekim 2026 döneminde markanın en uygun başlangıç fiyatına sahip kampanyalı modellerinden biri. Yeni Logan'ın 2026 model yılı Essential TCe 100 versiyonu, 1.340.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim nakit satın alma fiyatıyla sunuluyor.

Modeli satın almayı planlayan bireysel müşteriler, Dacia Finans üzerinden 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Yeni Dacia Jogger Kampanyası: 1.564.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Geniş iç hacmi ve yedi koltuklu seçeneğiyle öne çıkan Yeni Dacia Jogger da Ekim ayına özel kampanyaya dahil. Modelin 2026 model yılı Extreme TCe 110, 7 koltuklu versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim nakit satın alma fiyatı 1.564.000 TL olarak açıklanıyor.

Yeni Jogger satın almak isteyen bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor.