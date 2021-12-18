1966’da kurulmasının ardından 1999’da Renault tarafından satın alınan Dacia, ekonomik otomobiller üretmesiyle popüler olmuş bir marka olarak hayatımıza girdi. Hem binek hem de ticari modeller üreten Dacia, ülkemizde 3 farklı binek otomobil modelini katalogda bulunduruyor. Şimdilik en ucuzu 338.000 TL’den satışa sunulan Dacia Sandero Stepway’i satın almak için güncel asgari ücretle 120 ay çalışılması gerekiyor.

Renault ailesinin alt markası olarak otomotiv sektöründe boy göstermeye başlayan Dacia, ülkemizdeki en uygun fiyatlı otomobilleri satan marka olmasından dolayı son derece popüler bir marka. 1966’da bağımsız olarak kurulmuş olan Dacia, 1999’da Renault’nun bünyesine dahil oldu. Şu an Dacia’nın %99’undan fazlasına sahip olan Renault, hem kendi modellerini hem de Dacia modellerini Türkiye’de hatırı sayılır seviyelerde satmayı başardı.

Güncel olarak Sandero, Sandero Stepway ve Duster olmak üzere 3 farklı binek modeli satışta bulunduran Dacia, son dönemde değişen kur ile birlikte tüm modellerini 300.000 TL ve üzerinde fiyatlandırmak durumunda kaldı. Gelin şimdilik en ucuz modelini 338.000 TL’den satmakta olan Dacia’nın tüm modellerine ve bu modellerin güncel fiyatlarına birlikte göz atalım.

Dacia Sandero:

Renault ailesinin birçok modelde değişikliğe gitmesiyle birlikte Dacia tarafında da benzer yenilikler görmeye başladık. Markanın şehir içi kullanım için üretmekte olduğu ve 2021 itibariyle yenilediği Sandero, yenilenen kasasıyla birlikte elektronik klima, kör nokta uyarı sistemi ve acil durum çağrısı gibi teknolojilerle karşımıza çıkıyor. Ülkemizde şu an için yalnızca tek bir motor ve donanım seçeneğiyle satışa sunulan modelin güncel fiyatı ise 360.000 TL. Günümüzde bir Dacia Sandero sahibi olabilmek için asgari ücretle 128 ay boyunca çalışmak gerekiyor.

Sandero Prestige 1,0 Turbo X-Tronic:

Anahtar teslim liste fiyatı: 360.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Prestige: Navigasyon Paketi: 3.500 TL Teknoloji Paketi: 6.500 TL Metalik Renk: 3.000 TL Sürüş Destek Paketi: 4.250 TL 16 inç Alüminyum Jantlar: 5.250 TL



Dacia Sandero Stepway:

Sandero Stepway Comfort 1,0 Turbo ECO-G: 338.000 TL

Sandero Stepway Prestige 1,0 Turbo X-Tronic: 375.900 TL

Sandero’nun ağabeyi sayılabilecek ve SUV arayışında olan kullanıcılar için şimdilik ülkemizdeki en uygun modellerden biri olan Sandero Stepway, aynı Sandero’da olduğu gibi hem iç hem de dış mekanda yenilikler taşıyor. Sık sık seyahat eden aileler için son derece uygun koşullar sunan model, Sandero’da olan tüm teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Hem nispeten uygun fiyatlı olsun hem de SUV olsun diyen kullanıcıların bu otomobil için ödemeleri gereken tutar ise 338.000 TL.

Opsiyonel donanım listesi:

Comfort: Medya Ekranı: 6.750 TL Metalik Renk: 3.000 TL Arka Park Sensörü: 1.750 TL

Prestige: Navigasyon Paketi: 3.500 TL Teknoloji Paketi: 6.500 TL Metalik Renk: 3.000 TL Sürüş Destek Paketi: 4.250 TL 16 inç Alüminyum Jantlar: 5.250 TL



Dacia Duster:

Duster Comfort 1,0 Turbo 4x2: 356.000 TL

Duster Comfort ECO-G Turbo 4x2: 374.900 TL

Duster Comfort 1,3 Turbo EDC 4x2: 408.000 TL

Duster Comfort 1,3 Turbo 4x4: 415.900 TL

Duster Comfort 1,5 Blue dCi 4x2: 413.900 TL

Duster Comfort 1,5 Blue dCi 4x4: 475.900 TL

Duster Prestige 1,3 Turbo EDC 4x2: 440.900 TL

Duster Prestige Plus 1,3 Turbo EDC 4x2: 449.000 TL

Dacia’nın “Safkan SUV” olarak tanıttığı Duster, markanın uzun yıllardır bünyesinde barındırdığı bir model. Markanın SUV hatlarına sahip diğer modeli Sandero Stepway, şehir içi kullanıma uygun bir SUV iken Duster, tam anlamıyla arazi için kullanılmaya hazır bir otomobil. Güncel arazi araçlarında elzem olmaya başlayan 360 derece kamera teknolojiyle renklendirilen Duster, 4x2 ve 4x4 olmak üzere iki çekiş sistemini de kullanıcıların tercihine sunuyor. Modelin en ucuz 4x2 donanımı 356.000 TL iken, en uygun fiyatlı 4x4’ü ise 415.900 TL.

Opsiyonel donanım listesi:

Comfort: Arka Park Sensörü: 1.500 TL Metalik Renk: 3.750 TL 16 inç Alüminyum Jantlar: 6.500 TL Medya Ekranı: 7.000 TL

Prestige: Navigasyon: 3.500 TL Yüksek Konsol: 3.500 TL Isıtmalı Ön Koltuklar: 2.500 TL Metalik Renk: 3.750 TL Sürüş Destek Paketi: 9.000 TL Otomatik Klima: 4.250 TL Dacia Kart Sistemi: 4.250 TL

Prestige Plus: Deri Döşeme: 10.500 TL 360 Derece Kamera: 5.500 TL Metalik Renk: 3.750 TL Dacia Kart Sistemi: 4.250 TL Isıtmalı Ön Koltuklar: 2.500 TL



Bu yazımızda Dacia’nın ülkemizde satmakta olduğu tüm otomobillerin fiyatlarına ve beraberinde sunulan opsiyonlara göz attık. Bahsi geçen fiyatların ilerleyen dönemlerde kur farkına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Satıştaki modeller ve fiyatlarına dair yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.