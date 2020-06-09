Sadece 15 Adet Üretilen Mercedes-Maybach S 650 Night Edition

Alman otomobil üreticisi Daimler, yeni aracı Mercedes-Maybach S 650 Night Edition’ın basın duyurusunu yayınladı. Üretimi sadece 15 adetle sınırlı olan bu araçların her birinin fiyatı ise yaklaşık 250 bin dolar.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Daimler, sedan aracı S 650 Maybach için bir basın açıklaması yayınladı. Ancak şirket, otomobil dünyasında pek görülmemiş bir şeye de imza attı ve aracın, hangi araçlara direkt olarak rakip olduğunu da belirtti.

Daimler, 200 bin dolardan (1,3 milyon TL) daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olan S 650 Maybach’ın Bentley Flying Spur ve Rolls Royce Ghost’a direkt olarak rakip olacağını belirtti. S 650 Maybach Night Edition olarak geçen ve sadece 15 adetle sınırlı olan aracın tam fiyatı ise 242 bin 950 dolar (1,65 milyon TL). Normal Mercedes-Maybach S 650 ise 202 bin 550 dolara mal oluyordu.

Mercedes S 650 Maybach Night Edition

Sadece ABD pazarında satışa çıkacak olan S 650 Maybach Night Edition’da kendine has siyah ve karbon fiber elementler bulunuyor. Aracın dış tasarımı Obisidian Black olarak geçiyor. Aracın kabinin Porcelain (porselen) ve Black (siyah) Nappa deri döşemeleri, Night Edition deri paspasları ve bagaj paspaslarıyla tamamlanıyor. Night Edition amblemleri ön çamurluklarda ve iç döşemelerde bulunabiliyor.

Araçta yer alan diğer standart özellikler ise şöyle;

Maybach markalı V12 radyatör ızgarası,

Lüks arka koltuklar, 64 renk aydınlatma,

Yansıtmalı gösterge ekranı,

Ultra Wide Beam (ultra geniş huzme) farlı LED Intelligent Light System (LED Akıllı Işık Sistemi) ve Adaptive Highbeam Assist (Uyarlanabilir Uzun Huzme Yardımı),

(LED Akıllı Işık Sistemi) ve Adaptive Highbeam Assist (Uyarlanabilir Uzun Huzme Yardımı), Burmester High-End 3D Surround ses sistemi,

Driver Assistance Package (Sürücü Destek Paketi),

Night View Assist Plus,

AIRMATIC yarı aktif havalı süspansiyon

Magic Body Control.

Bunlara ek olarak araç gücünü 6.0 litre V12 çift turbo motor, 621 beygir gücü ve 738 lb torktan alıyor. Mercedes S 650 Maybach Night Edition’ın 0’dan 96 km/sa’ya çıkması ise sadece 4,6 saniye sürüyor.