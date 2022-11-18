Botun kenarında oturan dalgıçların kendilerini geriye doğru bırakarak suya dalmalarının onlara ne gibi avantajlar sağladığını biliyor muydunuz? Gelin küçük botlarda en çok neden bu yöntemin tercih edildiğine bakalım.

Konu deniz, havuz gibi yerlerde yüzmeye geldiğinde suya nasıl dalacağınız tamamen sizin yaratıcılığınıza bakıyor. Bu bağlamda suya dik olarak girdiğiniz ve çoğu yerde ‘çivileme’ şeklinde geçen dalış şeklinden farklı taklalara kadar geniş bir yelpaze önünüze açılmış oluyor.

Fakat iş profesyonellik seviyesine gelip eğlenceden çıktığında, her bir faktörü gözden geçirerek her adımınızı verimli kılmanız gerekiyor. Profesyonel dalgıçların yaptığı da tam olarak bu olsa da çoğu kişi, kendini geriye doğru bırakarak dalgıçların tam olarak nasıl bir verim elde ettiğini bilmiyor.

Hâlihazırda bildiğimiz şekilde neden atlamıyorlar?

Bunun birkaç sebebi bulunuyor fakat olay akışına göre sıralayalım. Öncelikle bottan suya atlamak, botun dengesini bozup diğer dalgıçların yanlış şekilde dalış yapmasına ve kendilerini sakatlama riskine girmelerine sebep olabilir.

Bunun ardından suya atladığınızda üzerinizde olan fakat sıkı şekilde bağlanmamış ekipmanların suyun etkisiyle savrulması riski bulunuyor.

Bu, başlı başına sakatlıklara sebep olabilir. Bir de yüzüstü atladığınızı düşünelim

Bu senaryoda ise maskeniz direkt suyla temas ettiğinden başınızdan çıkma riski oluşur. Çıkmazsa da suyla yapılan hızlı ve direkt temas sebebiyle maske, yüzünüze çarparak baskı uygulayacaktır.

Bu da sağlıklı bir dalış deneyiminin önüne geçer ve uzun vadede sorunlar ortaya çıkarabilir.

Peki sırtüstü dalınca ne değişiyor?

Öncelikle dalgıçların üzerinde bulunduğu bot, bu sayede olabilecek en az sarsılmayı yaşıyor. Öte yandan biliyoruz ki dalgıçların sırtında, kayda değer ağırlığı olan dalış tüpleri bulunuyor.

Geriye doğru kendilerini bıraktıklarında öncelikle tüpler suyla temas ediyor ve bir nevi vücudun kalanı için yolu açmış oluyor. Öne doğru atlandığında ise bu tüpler, ağırlık yapmış oluyor.

Bu sayede maskeleri de suyla direkt temas etmiyor

SportDiver

Zaten dalış yapmadan önce dalgıçlar, bir elleriyle maskelerini, diğer elleriyle de ekipmanlarını tutuyor. Yüzüstü yapılan bir dalışta dediğimiz gibi hem maske yüze zarar verebilir hem de yüzden düşme riski artar.

Bunun dışında kullanılan bir yöntem daha var

Dressel Divers Club

Daha çok filmlerden aşina olabileceğiniz bu yöntem, burun deliklerini kapatıp dik şekilde suya giren çocukları andırıyor.

Bu yöntemde dalgıçlar, otururken yaptıkları gibi yine maskelerini ve ekipmanlarını tutuyorlar fakat bu sefer botun üzerindeki sabit bir platforma çıkıp, büyük bir adım atarak suya giriyorlar.

Bu yöntemde adımın büyük olması önemli. Zira dalış tüpünün bota çarpmayacağı kadar mesafe açmak gerekiyor. Bu yüzden pek de amatör dalış yapanların tercih ettiği görülmez.

Bunlar, başta da söylediğimiz gibi profesyonel dalgıçlar için en verimli dalış yöntemleri olarak biliniyor. Fakat siz, kendi dalış yöntemleriniz tarafında (sağlığınızı tehlikeye atmadığınız sürece) istediğiniz gibi yaratıcı olabilirsiniz. Kendi sıra dışı yöntemleriniz varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz.