Yüz Milyonlarca iPhone'un Çocuk Oyuncağı Gibi Hack'lenmesini Sağlayan DarkSword, İnternete Sızdırıldı

Sadece iPhone'la sınırlı kalmayıp neredeyse tüm Apple cihazların hacklenebilmesine olanak tanıyan DarkSword'un yeni bir versiyonu internete sızdırıldı.

Gelişmiş bir iPhone hack aracı olan DarkSword’un yeni versiyonu internete sızdırıldı ve herkesin erişimine açıldı. Uzmanlara göre bu durum, dünya genelinde yüz milyonlarca Apple cihazını ciddi risk altına sokmuş durumda.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkarılan bir saldırı kampanyasının ardından DarkSword’un daha güncel sürümü bu kez GitHub’da paylaşıldı. En endişe verici nokta ise bu aracın kullanımının son derece kolay olması. Uzmanlar, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile birkaç dakika içinde sistemi kurup başkalarının Apple cihazlarına saldırabileceğini söylüyor.

Eski iOS kullanıcıları büyük risk altında

Sızıntı özellikle güncel olmayan iOS sürümlerini kullanan iPhone ve iPad’leri hedef alıyor.

Apple verilerine göre kullanıcıların yaklaşık dörtte biri hâlâ eski sistemlerde. Bu da yüz milyonlarca cihazın savunmasız olduğu anlamına geliyor.

Hack aracı neler yapabiliyor?

DarkSword, ele geçirdiği cihazlardan:

Kişiler listesi

Mesajlar

Arama geçmişi

Wi-Fi şifreleri ve diğer hassas veriler

gibi kritik bilgileri çalabiliyor ve bunları saldırganların kontrolündeki sunuculara gönderiyor.

Apple ise hızlı davranarak eski cihazlar için acil bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Şirket, cihazlarınızı hızla son sürüme güncellemeniz konusunda önemli bir çağrı yapmış durumda.