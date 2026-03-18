iPhone 17e Parçalarına Ayrıldı (Neredeyse Her Şey iPhone 16e ile Aynı) [Video]

Apple'ın geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e yeni bir videoda parçalarına ayrıldı.

Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen iPhone 17e üzerinde yapılan detaylı inceleme, cihazın iPhone 16e ile şaşırtıcı derecede benzer olduğunu gözler önüne seriyor.

Üstelik bu benzerlik, yalnızca tasarımda değil, parçaların büyük ölçüde birbirine uyumlu olmasında da kendini gösteriyor.

Neredeyse iki aynı telefon

iFixit tarafından yapılan söküm işlemlerine göre iPhone 17e, tasarım açısından iPhone 16e modelinin âdeta kopyası.

Telefonun iPhone 16e'den yeni nesil A19 işlemci, daha hızlı ve enerji verimli C1X modem ve MagSafe destekli arka kasa harici herhangi bir farkı yok diyebiliriz.

Parça uyumluluğu dikkat çekici

Söküm işleminde en dikkat çekici detay ise iki model arasındaki parça uyumluluğu oldu.

  • iPhone 16e’nin anakartı, 17e kasasına sorunsuz şekilde takılabiliyor
  • Çoğu parça karşılıklı olarak değiştirilebiliyor
  • Hatta MagSafe özelliği yazılımsal olarak tanınmasa bile çalışmaya devam ediyor

Tabii her şey kusursuz değil. Parçalar değiştirildiğinde TrueDepth kamera çalışsa da Face ID özelliği devre dışı kalıyor.

iPhone 17e, iFixit'in testlerinde tamir edilebilirlik açısından 10 üzerinden 7 puan aldı. Bu skor, iPhone 16e'nin aldığı puanla aynı seviyede.

