Boğaziçi Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisleri, Türkçenin en popüler yazım yanlışlarından birine el attı. Mühendisler, geliştirdikleri "-de/-da Takıntısı" adlı internet sitesi ile "-de" ekinin yanlış yazılıp yazılmadığının kontrol edilmesini sağlıyor.

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden bir tanesi. Bu zenginlik, uzun kültürel geçmişimizin bir parçası olsa da zaman zaman çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Örneğin pek çoğumuz, Türkçe yazım kurallarına yeteri kadar uyamıyor ve bazı hatalar yapabiliyoruz. Bu hataların en başında ise "-de" ekinin yazımı geliyor. Bu ekin doğru yazımı için bazı ufak kurallar olsa da hata yapılabiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup bilgisayar mühendisi, -de ekini doğru yazmak isteyenlere (ki hepimizin doğru yazması gerekiyor) özel bir internet sitesi oluşturdu. "-De/da Takıntısı" olarak isimlendirilen bu internet sitesi, yazdığınız bir cümlede -de eki ile ilgili hata yapıp yapmadığınızı kontrol edip uyarıyor.

-De/da Takıntısı isimli internet sitesine girip, "Hakkımızda" bölümüne ulaştığımızda bu projenin arkasında 4 kişi olduğunu görüyoruz. Peki bu internet sitesi nasıl çalışıyor? -De ekini doğru yazıp yazmadığımızı nasıl kontrol edebileceğiz?

-de/da Takıntısı, oldukça basit bir arayüze sahip

-De/da Takıntısı'na girdiğiniz zaman, sizleri fazlasıyla basit bir arayüz karşılıyor. Ekranda bulunan kutucuğun içerisine bir cümle yazdıktan sonra "Denetle" butonuna tıkladığınızda, yazdığınız cümlede -de ekinin yazılışıyla ilgili bir hata yapıp yapmadığınız kontrol ediliyor. Bu sayede yazım yanlışı yapmamış ve sosyal medyada linç yememiş oluyorsunuz. Dilerseniz hemen, bir örnekle bu internet sitesini nasıl kullanacağınıza yakından bakalım.

Hatasız bir cümleyi denetlerseniz, şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz:

Aynı cümleyi hatalı bir şekilde yazarsak denetleme sonucumuz şöyle görünecek:

Eğer dilerseniz sizler de bu internet sitesi aracılığıyla -de ekinin yazdıktan sonra hata yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. -De/da Takıntısı'na ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.