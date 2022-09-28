Hayranların yıllardır beklediği Deadpool 3 filminden bugün sürpriz bir duyuru geldi. Ryan Reynolds, Wolverine'in üçüncü filmle geri döneceğini duyurdu ve filmin vizyon tarihini açıkladı.

İlk filmi Şubat 2016’da vizyona giren ve son olarak 2018’deki ikinci filmde gördüğümüz Deadpool, yeniden karşımıza çıkmak üzere gün sayıyor. Her yönüyle tüm izleyenlerin beğenisini toplayan süper(!) kahramanımızın üçüncü filmi, bugün bomba bir duyuruyla gündeme geldi.

Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla her iki filmde de dalga geçtiği Hugh Jackman’ın üçüncü filmde rol alacağını duyurdu. Jackman, Deadpool’un da içine karıştığı X-Men dünyasında yeniden Wolverine olarak karşımıza çıkacak!

Deadpool 3'ün Hugh Jackman duyurusu:

“Selamlar millet, D23’ü kaçırdığımız için son derece üzgünüz fakat bir sonraki Deadpool filmi için uzunca süredir çok yoğun çalışıyoruz. Bu film için gerçek anlamda ruhumu aramak zorunda kaldım. Deadpool’un MCU’daki ilk görünümü elbette özel hissettirmeli. Karaktere bağlı kalmalıyız. Yeni derinlik, motivasyon ve anlam bulmalıyız.

Her Deadpool öne çıkmalı ve ayrı olmalı. Beni derinlere inmeye zorlayan inanılmaz bir meydan okuma oldu... Ve ben… Aklımda hiçbir şey yok. Evet. Sadece… tamamen… kafam boş. Korkutucu. Ama bir fikrimiz vardı.

Selam Hugh. Wolverine’i bir kez daha oynamak ister misin?

Hugh: Evet, elbette Ryan.”

Deadpool 3’ün vizyon tarihi de açıklandı!

Ryan Reynolds, bu hoş duyuru videosuyla birlikte Deadpool 3 için vizyon tarihini de açıkladı. Deadpool 3, 6 Eylül 2024’te vizyona girecek. Yani yeni filmi görmek için iki yıl beklememiz gerekecek. Deadpool 2 ve 3 arasındaysa böylelikle 6 yıllık boşluk olacak.

İkiliden yeni video geldi:

Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, bu kez yan yana oturarak akıllarda oluşan bazı sorulara cevap verdi. İkili, Logan'dan sonra Wolverine'in nasıl geri dönebildiğini, Logan'ın 2029'da geçtiğini belirterek aydınlattı. Bundan sonra "Filmde ise şunlar olacak" diyerek söze giriştiler ve gerisi müzik eşliğinde, mimiklerle anlatıldı...