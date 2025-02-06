Hollanda, DeepSeek’i "casusluk eğilimli" olarak nitelendirerek hükûmete ait cihazlarda kullanımını yasakladığını duyurdu.

Hollanda, yapay zeka uygulaması DeepSeek’e yönelik yeni bir kısıtlama kararı aldı. Hükûmet ait cihazlarda, güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamanın kullanımı yasaklandı. Benzer bir karar geçtiğimiz günlerde Avustralya tarafından da alınmıştı.

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşu NOS'un aktardığına göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek’in hükûmet cihazlarında kullanımının yasaklandığını açıkladı.

DeepSeek için "casusluk" endişesi

Yapay zeka uygulaması, “casusluk eğilimli” olarak tanımlandı ve güvenlik riskleri nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi. Yasak, merkezi hükûmete ait cihazları kapsarken, yerel yönetimlerin kendi çalışanları için benzer bir uygulamaya gidip gitmeyeceği yerel yetkililerin inisiyatifine bırakıldı. Öte yandan, Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu, geçtiğimiz hafta DeepSeek'in dikkatli ve temkinli kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

DeepSeek, Çin merkezli High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği bir yapay zeka şirketi olarak biliniyor. Şirket, düşük maliyetli ve az sayıda çip ile çalışan açık kaynaklı DeepSeek-R1 modelini 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Kısa sürede popülerlik kazanan uygulama, uygulama mağazalarında en çok indirilen yapay zeka uygulamalarından biri oldu.

DeepSeek’e yönelik benzer kısıtlama kararları daha önce ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Güney Kore tarafından da alınmıştı.