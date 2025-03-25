Son zamanlarda popülerliğini iyice artıran DeepSeek, V3 modeline güncelleme getirdi. Yeni güncelleme, modelin mantık ve programlama yeteneklerini geliştiriyor.

Uygun maliyetli olmasıyla R1 modeli ile çıktığı günden beri dünyayı kasıp kavuran ve OpenAI’ın ChatGPT modelinin en büyük rakiplerinden biri hâline gelen DeepSeek, yapay zekâ modellerini sürekli olarak yenilikler getiriyordu. Şimdi ise V3 modeline bir güncelleme geldi.

Sessiz sedasız duyurulan yeni güncelleme, V3’ü bir üst seviyeye taşıyarak DeepSeek’in yapay zekâ yarışında çok daha iddialı olmasını sağlıyor.

Daha iyi programlama yetenekleri kazandı

Yeni güncellemenin ana odağı kodlama üzerine. V3 modeli, artık daha iyi programlama yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca mantık yürütme yeteneklerinin geliştirildiği ve gerçek dünya zorlukları konusunda çok daha iyi performans gösterebildiği de aktarılmış.

Yapılan karşılaştırmalarda yeni modelin önceki modelden çok daha iyi olduğu görülmüş. Ayrıca programlama ve mantık yürütme konusunda ChatGPT’nin o3-mini modelini geçtiği de açıklamalar arasında.

V3’ün biraz daha eski bir model olduğunu söyleyelim. Asıl ilgi gören R1 modeliydi. Ancak şirket, eski modellerinde bile uygun maliyete ABD’li firmaların milyar dolarlar harcadığı modellere kıyasla çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.