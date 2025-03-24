Tim Cook'tan DeepSeek'e Yönelik Açıklama Geldi: "Gerçekten Mükemmel"

Çin Kalkınma Forumu için Pekin'e giden Tim Cook, DeepSeek'e yönelik ifadelerini ilk kez dile getirdi.

Apple CEO’su Tim Cook, Çin Kalkınma Forumu için Pekin’de bulunduğu sırada Çin’in yapay zekâsı DeepSeek’i “mükemmel” olarak nitelendirdi.

DeepSeek, tüm dünyada ciddi anlamda popülarite kazanmış olsa da son dönemde güvenlik açıkları ve gizlilik ihlalleriyle gündeme gelmişti. Sohbet geçmişlerini sızdırması, iOS uygulamasındaki güvenlik açıkları ve hem ABD hem de Avrupa’da soruşturma altında olması DeepSeek'in ününe leke sürmüştü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, ABD’li yetkililerin DeepSeek’in ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelediğini açıklarken, İtalya’nın veri koruma otoritesi de kişisel verilerin nasıl kullanıldığına dair yanıt talep etmişti.

Tim Cook, DeepSeek'in gerçekten "mükemmel" olduğunu düşünüyor mu?

Ancak tüm bu tartışmalara rağmen Tim Cook’un DeepSeek’i övmesi dikkat çekti. South China Morning Post’un haberine göre Apple CEO’su devlet medyasına verdiği demeçte DeepSeek’in yapay zekâ modellerini “gerçekten mükemmel” olarak tanımladı ancak Cook’un bu yorumu, Apple’ın Çin pazarındaki hassas dengeleri koruma çabası olarak da değerlendiriliyor.

Apple, Çin pazarına olan bağımlılığı nedeniyle sık sık politik olarak dengeli açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Apple Intelligence’ın Çin’de kullanıma sunulabilmesi için yerel bir şirketle iş birliği yapma zorunluluğu, şirketin teknoloji ve gizlilik konularında ödünler vermesine neden oluyor. Bu açıklamanın temel nedeni de bu gibi görünüyor.