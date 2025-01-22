Diablo 4, PC tarafında Battle.net'e özel kısa süreliğine ücretsiz oldu ve aynı zamanda indirimli fiyatla satışta.

Blizzard Entertainment'ten Diablo 4'ü denemek isteyenleri sevindirecek bir duyuru geldi. Sevilen oyun, 28 Ocak 2025 tarihine kadar PC'de Battle.net üzerinden ücretsiz oynanabilecek.

Bu sınırlı süreli ücretsiz oynama fırsatı boyunca oyuncular oyunun son genişleme paketiyle gelen yeni Spiritborn sınıfını deneme fırsatı yakalayacak. Üstelik deneme süresi boyunca oyunu beğenenler için özel bir indirim fırsatı da mevcut. Steam'de 49,99$ fiyat etiketine sahip olan oyun an itibarıyla Battle.net üzerinden 27,99$'a alınabiliyor.

Diablo 4, 28 Ocak'a kadar ücretsiz oldu

2023 yılında piyasaya sürülen Diablo 4, Blizzard tarihinin en hızlı satan oyunu oldu ve sadece iki ayda 12 milyon oyuncuya ulaştı. İlk genişleme paketi "Vessel of Hatred" ile oyuncuların tekrar beğenisini kazanmaya çalışan Diablo 4, şu anda Xbox Game Pass üzerinden de oynanabiliyor.

Diablo 4 için aynı zamanda şu anda sert bir rekabet de söz konusu. Path of Exile 2'nin erken erişimdeki etkileyici performansı, Diablo 4'ün büyük oranda oyuncu kaybetmesine yol açtı.

Günlük eş zamanlı oyuncu sayısında Path of Exile 2, 225.000 kişilik zirvesiyle dikkat çekerken, Diablo 4'ün rakamları Steam özelinde 23.000'de kaldı.

Peki sizce bu rekabetin kazananı hangi oyun olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.