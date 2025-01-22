Microsoft, perşembe günü düzenleyeceği yeni Xbox Developer Direct etkinliğinin nasıl izlenebileceğine ve neler içereceğine dair detaylar paylaşıldı.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla 23 Ocak Perşembe günü yepyeni bir Developer Direct etkinliği düzenleyeceğini açıklamıştı. Bu etkinlikte, tahmin edebileceğiniz gibi yeni oyunlara yer verilecekti.

Şimdi ise şirket, yeni Developler Direct’in nasıl izleneceğini ve neler içereceğine dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre etkinlikte 4 yeni oyunun gösterildiğini göreceğiz.

Daha önceden duyurulmayan yepyeni bir oyunu da göreceğiz

Şirket, beklendiği gibi 2025 yılında piyasaya sürülecek merakla beklenen yapımlara derinlemesine bakış atmamızı sağlayacak, onlardan uzun oynanış videoları ve geliştiricilerden açıklamalar paylaşacak. Bu oyunlar DOOM: The Dark Ages, South of Midnigth, Clair Obscur: Expedition 33 olacak.

Ancak şirket, 4’üncü oyunun ne olacağını söylemiyor ve onun yerine “gizemli bir dördüncü oyun” ifadelerini kullanıyor. Bu da hayranları heyecanlandıran cinsten çünkü etkinlikte tamamen yepyeni bir oyun duyurusu da göreceğiz. Henüz ne olduğuna dair bir bilgi veya sızıntı yok. Yarın akşam öğreneceğiz.

Xbox Developer Direct etkinliği saat kaçta? Nasıl izlenir?

Xbox’ın Developer Direct etkinliği, 23 Ocak Perşembe günü TSİ 21.00’de gerçekleştirilecek ve canlı bir şekilde yayımlanacak. Etkinliği buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz YouTube canlı yayınından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Xbox Twitch hesabı, Bethesda YouTube hesabı, Xbox Facebook hesabı gibi yerlerden de izlenebilecek.