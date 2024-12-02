70 Tona Kadar Ulaştıkları Tahmin Edilen Dinozorlar, Bu Devasa Vücutları Nasıl Taşımıştı?

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Bir filin en fazla 7-8 ton ağırlığa ulaştığını düşünürsek en büyük dinozorun, en büyük filden 10 kat daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Hayal etmesi bile zor, değil mi? Peki dinozorlar bu ağırlıkları o küçücük bacakları ve ayaklarıyla nasıl taşıyorlardı?

Dinozorlar, milyonlarca yıl boyunca gezegenimizin en büyük canlıları arasında yer aldı ve dünyada hüküm sürdü.

Özellikle “sauropodlar” gibi devasa otoburlar, inanılmaz büyüklükleri ve ağırlıklarıyla dikkat çekerken bu ağırlıkları nasıl taşıdıkları da merak konusu oldu. Bakalım araştırmalar ne diyor?

Brontosaurus ve Diplodocus gibi sauropod dinozorlar, en büyük kara hayvanları arasındaydı.

en büyük dinozor

Queensland Üniversitesi ve Monash Üniversitesi’nden araştırmacılar, dinozorların ağırlıklarını nasıl taşıdığı sorusuna ışık tutmak için 3D modelleme ve mühendislik tekniklerini kullanarak ayak kemiklerini dijital olarak analiz ettiler. 

dinozor ayak

Çalışmalar; sauropodların arka ayaklarında, topuklarının altında bulunan yumuşak bir doku, tabanının ağırlık dağılımını sağladığını ortaya çıkardı. 

Bu doku, âdeta bir yastık görevi görerek onlarca tonluk vücutlarının oluşturduğu basıncı hafifletiyordu.

Fil ayağına benzetilse de tam olarak öyle değil.

dinozor ayak

Popüler kültürde, sauropodların ayakları genellikle illerininkine benzer şekilde tasvir ediliyor fakat araştırmalar, dinozorların ön ayaklarının sütun gibi düz ve destekleyici bir yapıdayken arka ayaklarının “kama topuklu ayakkabı”yı andıran yumuşak bir doku tabanıyla güçlendiğini gösteriyor.

Bu fark da sauropodların evrimsel olarak kuşlarla daha yakın akraba olmasından kaynaklanıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Steve Salisbury'e göre sauropodların bu benzersiz topuk yapısı, onları karadaki en büyük hayvanlar hâline getiren bir adaptasyon olarak öne çıkıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle bu 3D modelleme teknikleri geliştikçe tarih öncesi hayvanların uzuvlarını ve hareketlerini çok daha iyi anlayıp tasvir edebileceğiz.

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