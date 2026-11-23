Elon Musk, kalabalık aileler ve gruplar için direksiyonu ve pedalı bulunmayan altı veya yedi koltuklu yeni bir Tesla Model Y planladığını duyurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, sürücüye ihtiyaç duymadan tüm aileyi taşıyabilecek yeni bir otomobil fikrini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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New York Times DealBook Zirvesi'nde konuşan Musk, şirketin direksiyonu ve pedalı bulunmayan, altı veya yedi kişilik bir Model Y versiyonu üzerinde planlar yaptığını açıkladı. İki koltuklu Cybercab'e eşlik etmesi beklenen bu araç, Tesla'nın en küçük robotaksisine sığmayan kalabalık gruplar için sürücüsüz bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyor.

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Altı veya yedi koltuklu yeni robotaksi planı

Zirvede bireysel yolculuklardan ziyade grup seyahatlerine odaklanan bir Model Y türevini tarif eden Musk, "Dört, altı kişiyseniz veya bütün bir aileyi taşımanız gerekiyorsa yine de otonom araçlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı ancak aracın adı, fiyatı veya çıkış tarihi hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

Bu belirsizlik canlı bir röportajın doğasından kaynaklanan bir tesadüf değil. Konuyu takip eden ekonomi ve teknoloji basını da üretim tesisi, yasal başvurular veya aracın yapımına başlandığına dair hiçbir somut veriye ulaşamadı. Musk'ın paylaştığı tek veri, Austin'de halihazırda hizmet veren direksiyonsuz iki kişilik Cybercab'in yolcu millerinin yaklaşık yüzde 90'ını tek başına karşılayacağı, yeni ve büyük Model Y'nin ise geriye kalan yüzde 10'luk kalabalık grup ihtiyacını çözeceği yönünde oldu. Aracın bireysel tüketicilere mi satılacağı yoksa sadece Tesla'nın kendi robotaksi filosunda mı tutulacağı ise henüz netlik kazanmadı.