Discord'un sanal para birimi olan Orb'lar, belli başlı görevlerle kazanılabiliyor. Bir süredir betada olan bu özellik artık tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

Discord, yeni sanal para birimi olan Orb’lar artık tüm kullanıcılara açıldı. Bu yeni para birimini, Discord’daki Görevler bölümünden reklam izleyerek ya da bazı oyunlarda görev tamamlayarak kazanabiliyorsunuz.

Kazandığınız Orb’larla profilinize özel efektler, rozetler ya da avatar süslemeleri gibi şeyler alabiliyorsunuz. İsterseniz Orb’ları Nitro deneme süresi ya da Discord Mağazası’ndaki diğer ürünlerle de takas etmek mümkün.

Orb'larla bir sürü özelleştirme alabiliyorsunuz

Bazı oyun geliştiricileri de oyunlarını denemeniz ya da belirli görevleri yapmanız karşılığında Orb veriyor. Hatta bazı özel süslemeleri sadece bu görevlerle kazanabiliyorsunuz.

Orb kazanmak için hızlı bir başlangıç yapmak isterseniz, Discord'un sol kenar çubuğundaki "Keşfet" simgesine tıklayıp "Görevler" kısmına girmeniz yeterli. Orada hem aktif kampanyaları hem de geçmiş görevleri görebilirsiniz. Yeni görevler sık sık eklendiği için arada bir kontrol etmekte fayda var.

İlk başta insanlar bu sisteme pek sıcak bakmamış ve Reddit’te epey eleştiri almıştı ama Discord, yaptığı anketlerde kullanıcıların çoğunun bu fikre olumlu yaklaştığını söylüyor. Hatta mevcut kullanıcıların %82’si böyle bir sistemi istediklerini belirtmiş.

Peki siz Discord'un bu yeni sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.