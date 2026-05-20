Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Türkiye’de Hâlâ Kapalı Olan Discord, Sesli ve Görüntülü Görüşmelere Uçtan Uca Şifreleme Getirdi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Discord, sesli ve görüntülü görüşmelere uçtan uca şifreleme getirdiğini duyurdu.

Türkiye’de Hâlâ Kapalı Olan Discord, Sesli ve Görüntülü Görüşmelere Uçtan Uca Şifreleme Getirdi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok tercih edilen sesli sohbet uygulamalarından biri olan Discord, Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olsa da kullanıcılarına dünya genelinde daha iyi deneyim sunmak için güncellemeler yapmaya devam ediyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Discord, güvenlik konusunda önemli bir adım attığını açıkladı. Firma, artık platformda uçtan uca şifreleme ile koruma sağlandığını duyurdu. Bu da çok daha güvenli bir deneyim anlamına geliyor.

İçerikten Görseller

Türkiye’de Hâlâ Kapalı Olan Discord, Sesli ve Görüntülü Görüşmelere Uçtan Uca Şifreleme Getirdi
disco1

Sesli ve görüntülü görüşmeler uçtan uca şifrelemeye sahip

disco1

Discord’un açıklamasına göre artık platformdaki sesli ve görüntülü görüşmelerin tamamı uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunacak. Aynı zamanda DM’ler, grup DM’lerde de bu korumanın zaten olduğunu belirtelim. Discord’un aylık 200 milyon civarı kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde bunun güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Uçtan uca şifreleme, Discord kullanıcılarının çok daha güvenli bir deneyim yaşamasına imkân tanıyacak. Bu yöntem, Discord’un kendisinin bile konuşmalarınıza ulaşamayacağı anlamına geliyor. Yani yalnızca siz ve karşınızdaki dışında hiç kimse erişemiyor.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu! İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu! İşte Kullanabilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Prime Video'da Reklam Dönemi Başlıyor: İşte Yeni Reklamsız Aboneliğin Türkiye Fiyatı!

Instagram, Yeni Instants Özelliğini Kullanıma Sundu: 1 Kez Görüntülenebilen Kaybolan Fotoğraflar'

Instagram, Yeni Instants Özelliğini Kullanıma Sundu: 1 Kez Görüntülenebilen Kaybolan Fotoğraflar'

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Google, Ücretsiz Depolama Alanını 15 GB’tan 5 GB’a Düşürdü (Ama Hemen Üzülmeyin)

Discord

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com