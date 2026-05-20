Discord, sesli ve görüntülü görüşmelere uçtan uca şifreleme getirdiğini duyurdu.

Dünyanın en çok tercih edilen sesli sohbet uygulamalarından biri olan Discord, Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olsa da kullanıcılarına dünya genelinde daha iyi deneyim sunmak için güncellemeler yapmaya devam ediyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Discord, güvenlik konusunda önemli bir adım attığını açıkladı. Firma, artık platformda uçtan uca şifreleme ile koruma sağlandığını duyurdu. Bu da çok daha güvenli bir deneyim anlamına geliyor.

Sesli ve görüntülü görüşmeler uçtan uca şifrelemeye sahip

Discord’un açıklamasına göre artık platformdaki sesli ve görüntülü görüşmelerin tamamı uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunacak. Aynı zamanda DM’ler, grup DM’lerde de bu korumanın zaten olduğunu belirtelim. Discord’un aylık 200 milyon civarı kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde bunun güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Uçtan uca şifreleme, Discord kullanıcılarının çok daha güvenli bir deneyim yaşamasına imkân tanıyacak. Bu yöntem, Discord’un kendisinin bile konuşmalarınıza ulaşamayacağı anlamına geliyor. Yani yalnızca siz ve karşınızdaki dışında hiç kimse erişemiyor.