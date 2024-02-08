Disney ile Epic Games arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Disney, bu anlaşma kapsamında Epic Games'e 1,5 milyar dolar yatırım yapacak. Peki bu yatırımın son kullanıcıya etkisi nasıl olacak?

Dünyaca ünlü medya şirketi Disney'den, video oyun tutkunlarını sevindirecek önemli bir hamle geldi. Şirket, Fortnite'ın geliştiricisi olan Epic Games'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımla iki şirket, yepyeni bir oyun ve eğlence dünyası dizayn edecek.

Aslına bakacak olursak Disney ile Epic Games'in arası yıllardır iyi. Gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde Marvel, Tron, ve Star Wars evrenindeki bazı karakterlerin, Fortnite'a gelmesi sağlandı. Bu sefer yapılan anlaşma ise çok daha geniş kapsamlı olacak. Epic Games, Disney için yepyeni oyun ve içerikler üretecek.

"Disney'in oyun dünyasına en büyük girişi"

Disney ile Epic Games arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan isim, Disney CEO'su Bob Iger oldu. Bu anlaşmanın Disney'in video oyun dünyasına yapacağı en büyük giriş olacağını söyleyen Iger, büyüme ve daha fazla kullanıcıya ulaşma noktasında önemli bir fırsat yakalamış olduklarını söyledi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney tarafından yapılan açıklamada ise "Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yapıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ancak her iki taraftan da bu anlaşmanın oyunculara nasıl döneceği, hangi yapımların oyun versiyonlarının geliştirileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Fortnite YouTube kanalından yapılan paylaşım: