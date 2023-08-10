Disney CEO'su Bob Iger, Disney+ için Netflix'in uygulamaya başladığı şifre paylaşma yasağı getireceklerini açıkladı.

Son günlerde Atatürk dizisi hakkındaki kararı nedeniyle ülke gündeminden düşmeyen Disney, bugün son 3 aya ilişkin finansal raporunu paylaştı. Rapor, Disney’in Disney+ ve Hulu gibi içerik platformlarından çeyrek milyar doları aşkın zarar ettiğini ortaya koydu.

Fakat Disney’in daha önce şirket yatırımcılarına verdiği bir söz vardı: Disney+’ı kârlı bir platform haline getirmek. Şirket, son çeyrekte 12 milyon ile rekor abone kaybı yaşarken bugün abonelik fiyatlarını artıracağını da açıkladı. Fakat geliri artırmak için alınan bir karar daha oldu.

Disney, Netflix'in yolundan gidiyor:

Disney CEO’su Bob Iger, tıpkı Netflix’in uygulamaya koyduğu yeni sınırlamasıyla aynı şekilde şifre paylaşımını engellemek üzere “yollar aradığını” açıkladı. Yeni uygulamanın, bu yılın ilerleyen zamanlarında yürürlüğe konulacağı açıklandı.

Iger, bu kararlarının mimarı olan soruyu da kısmen cevapladı. Kaç kişinin şifre paylaşımı ile Disney hizmetlerini kullandığı sorusuna net sayı vermeden “önemli miktarda” dedi. Şirketin, bu işi şu anda bir öncelik haline getirdiğini ifade etti.