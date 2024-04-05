Disney CEO'su Bob Iger, Disney+'ta hane dışındakilerle şifre paylaşımını engelleyecek uygulamanın ne zaman başlayacağını açıkladı. Uygulama başladığında paylaşım için ek ücret ödemek gerekecek.

Netflix, 2023 yılında sinema ve dizi platformlarında yeni bir dönemi başlatacak “şifre paylaşımını engelleme” hamlesi yapmıştı. İlk olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında gelen bir açıklama ise Disney+’ın da böyle bir adım atarak kullanıcıların şifre paylaşmasını engelleyeceğini göstermişti.

Disney+’ın şifre paylaşımını ne zaman engelleyeceğine dair şimdiye kadar kesin bir bilgi yoktu. Disney CEO’su Bob Iger, CNBC’ye verdiği bir demeçte bu merakı giderdi.

Haziranda belli ülkelerde başlayacak, eylülde her yere gelecek

Bob Iger’ın açıklamasına göre şifre paylaşımını engelleme, haziran ayı itibarıyla “belli pazarlardaki birkaç ülkede” başlayacak. Yönetici, bu ülkelerin hangileri olacağı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Geniş çapta, yani tüm ülkelerde ise eylül ayı itibarıyla başlayacak. Eylülden itibaren Disney+ kullanıcıları artık ücretsiz bir şekilde şifre paylaşımı yapamayacak.

Disney+, Netflix’e benzer bir şekilde şifre paylaşımı için ekstra ücret almayı planladığını belirtmişti. Hane dışından bir kişi eklenmek istediğinde istenecek bu “ek ücretin” ne kadar olacağı ise belli değil. Haziran’da belli ülkelere gelmeye başladığında bu fiyatı öğrenebileceğiz. Ayrıca şirketin CFO’su Hugh Johnston, “uygunsuz paylaşmadan şüphelenildiğinde” abonelere uyarı gönderileceğini de söylemişti.

Disney+, 8,6 milyar dolara satın aldığı Hulu ile birleşerek tek bir uygulamada iki platformun da içeriklerini sunmaya başlamıştı. Bu kapsamda logosunda da küçük güncellemelere gidilmişti. Şifre paylaşımı da masrafları azaltıp daha fazla kazanç sağlama ve Hulu ile Disney+ birleşimini kârlı yapmak amacıyla atılmış bir adımdı.