Üretilen son modelin fotoğrafları henüz paylaşılmamış olsa da içten yanmalı motora sahip son Challenger'ın bir SRT Demon 170 olduğunu biliyoruz.

Amerika’nın özellikle de genç kesimi arasında oldukça yaygın olan kas arabaları, en çok Chevrolet Camaro, Ford Mustang ve Dodge Challenger üçlüsüyle biliniyor. İçimizi adeta eriten motor sesleriyle gelen bu modellere istemeye istemeye veda etmek zorunda kalıyoruz. Zira hepsi birer birer elektrikli şekilde hayatlarına devam etmeye başlıyor.

Aralarında üretimi en sona kalan model Dodge Challenger oldu. Benzinli son modeli üretim hattından inen modelin geçtiğimiz haziran ayında 700 bin dolardan satışa çıkan modelle aynı olup olmadığı bilinmiyor. Fakat modelin kendisini biliyoruz.

Zaten Challenger’a da 1045 beygirlik bir SRT Demon 170’le veda etmek yakışırdı.

Söz konusu son aracın görselleri ve net özellikleri henüz yayınlanmadı fakat bir SRT Demon 170 olduğu biliniyor. Aracın vedasını ölümsüz kılmayı hedefleyen şirket, SRT Demon 170 modelinde 1045 beygir gücü ve 1280 Nm tork sunuyor. E85 yakıt ile bu değerlere ulaşan araç, daha ucuz E10 yakıtta bile 912 beygir güç sunabiliyor. Tabii bu gücü sunan motorun 6,2 litre süperşarjlı olduğunu belirtmemek olmaz. 400 metreyi 8,91 saniyenin altında, saatte 243 km hızla geçen aracın, kendi liginde yılın en çok satanı olacağı düşünülüyor.

“Peki biz daha Challenger göremeyecek miyiz?” dediğinizi duyar gibiyiz. Yeni bir Challenger gelecek fakat bu modelin son olmasının sebebi, bildiğimiz Challenger’ın artık elektrikli olacak olmasından kaynaklanıyor. Dodge’un resmî sitesinde yeni jenerasyon Challenger’ların yüksek performanslı elektrikli araçlar olacakları belirtiliyor.

Bunu da geçtiğimiz ağustos ayında gösterilen konsept araca benzetiyorlar. Bu noktada artık kulaklarımızı şenlendiren o motor seslerine elveda demenin vakti geliyor. Siz yeni jenerasyon Dodge Challenger hakkında ne düşünüyorsunuz?