BOTAŞ, kasım ayı için tarife tablosu yayınladı. Tabloya göre elektrik üretim santralleri ve sanayi tarifelerinde %50’ye yakın oranda zam yapıldı. Yapılan bu dev zam, çok yakında biz tüketicileri de kötü etkileyecek.

Son günlerde ardı ardına gelen zam haberleri henüz duracak gibi gözükmüyor. Zam listesine en son katılan kalem ise doğalgaz oldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayınladı. Bu tabloya göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede (1.000 metreküp doğalgaz için 1.488 TL) kaldı.

Aynı durum sanayi aboneleri için ise geçerli olmadı. Sanayi aboneleri için geçerli olan tarifenin fiyatı ekim ayına göre %48,40 artış gösterdi ve 1.000 metreküp doğalgaz için 3.482 TL’ye yükseldi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1.000 metreküp doğalgaz tarifesiyse %46,82 artışla 4.000 TL oldu. BOTAŞ, henüz geçtiğimiz ay doğalgazda aynı tarifelere %15’lik zam getirmişti.

Zammın nedeni artan maliyetler:

BOTAŞ, yaptığı açıklamada sanayi ve elektrik üretim santrallerinin tarifelerine yönelik zammın gerekçesini de belirtti. Buna göre zam, artan maliyetlerden dolayı gerçekleşti. Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde değişiklik olmasa da sanayi ve elektrik üreticilerine yapılan zam, dolaylı olarak biz mesken tüketicilerine de yansıyacak. Peki nasıl mı?

Elektrik üreticileri, doğalgaz zammı nedeniyle daha yüksek fatura kesebilir

Doğal gaza gelen bu zam, BOTAŞ’ın zam gerekçesiyle aynı şekilde ‘artan maliyetler’ olarak elektrik üreticileri ve diğer sektörler tarafından da önümüze sunulacak. Zira artan doğalgaz fiyatları, elektrik veya herhangi bir üretimin maliyetini de artıracak. Maliyet artınca doğal olarak ürünlerin birim fiyatında da artış yaşanacak. Bunun ilk somut örneğini muhtemelen önümüzdeki dönemde elektrik faturalarında göreceğiz.