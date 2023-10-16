Doğuş Otomotiv, elektrikli araç şarj istasyonları için EPDK'den lisans aldı. Şirket, D-Charge markasıyla önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında istasyonlar kuracak.

Elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Artık Türkiye’nin dört bir yanında bu istasyonları görebiliyoruz. Bugün gelen haberler de bir şirketin daha bu konuda hamle yaparak şarj istasyonlarının artmasını sağlayacağını ortaya koyuyor.

Volkswagen, Audi, Skoda, Seat ve daha birçok markanın ülkemizdeki temsilciliğini yapan Doğuş Otomotiv, D-Charge isimli yeni markasıyla şarj istasyonları kuracak.

EPDK’den lisans alındı

Doğuş Otomotiv’in geçtiğimiz aylarda kurduğu Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ, D-Charge markası için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans aldı. Şirket, bu lisansla birlikte artık şarj istasyonu işletmeciliği yapabilecek.

D-Charge’ın 2024 yılının ilk çeyreğinde tüm Türkiye’de yer almaya başlayacağı aktarıldı. Ayrıca şirket bünyesinde faaliyet gösteren markaların yetkili satıcı ve servislerine ve Doğuş Grubu’na bağlı yatırım ve iştiraklerin ihtiyaç duyduğu noktalara öncelik verileceğini belirtelim.

2024’te toplam 608 istasyon kurulması hedefleniyor

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre Doğuş Otomotiv, D-Charge markası altında 2024 yılında toplamda 608 istasyon ve 793 soket kurmayı hedefliyor. 185 istasyonun (370 soket) DC, yani hızlı şarj olacağı, 423 istasyonun da (423 soket) AC, yani alternatif akım olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.