Dokunmatik Ekrana Kavuşan Insta360 One X2 Tanıtıldı

Insta360, 2018 yılında çıkan One X 360 derece kamerasının yerini alacak olan One X2’yi duyurdu. Bu versiyonla birlikte kameraya dokunmatik ekran özelliği de geliyor.

Akıllı telefonlarımız artık oldukça iyi fotoğraf çekiyor olsalar da profesyonel çalışmalar için farklı ve gelişmiş kameralar üretilmeye devam ediyor. Bu pazarda yer alan firmalar da hemen her yıl kendi ürünlerini tanıtıyor.

Yeni ürünlerini tanıtan firmalardan biri de Insta360 oldu. Firma bugün yaptığı tanıtımda yeni One X2 kameraları tanıttı. 360 derece çekim yapabilen bu kameralar, 2018 yılında çıkan One X serisinin yerini alacak.

Dokunmatik ekrana merhaba

Bir önceki versiyonun belki de en çok eleştirildiği konu, cihazın dokunmatik ekranının olmamasıydı. Yeni One X2 tamamen renkli dokunmatik bir ekranla geliyor. Yine de kameradaki yenilikler bu kadarla kalmıyor.

Batarya ömrü de geliştirilen kameranın su geçirmezlik sertifikası da IPX8 olarak güncellenmiş durumda. Ayrıca firma yeni amiral gemisi kamera için daha güçlü yapay zeka düzenleme araçları kullanıyor.

Genel tasarım anlamında çok değişmeyen cihazda batarya, microSD kart ve USB-C port girişleri dikkat çekiyor. Kameranın üst kısmında tercih edilen yeni tırtıklı tasarım ise daha iyi bir kavrama sağlıyor. Cihazın kullanıcının elinden kayma riskini ciddi oranda azaltıyor.

Dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sağlıyor

Yeni dokunmatik ekran, tıpkı GoPro Max’te gördüğümüz gibi cihaz üzerinde daha iyi bir kontrol elde etmemizi sağlıyor. Bu ekran aracılığıyla görüntüleri yeniden oynatmak, ayarları değiştirmek, kamera modu seçimi yapmak mümkün olabiliyor.

Görüntü teknolojisi anlamında baktığımızda ise kameranın 5,7K-30 FPS çekim yapabildiğini görüyoruz. Çözünürlükten vazgeçmeyi göze alanlar ise 3K-100 FPS seçimine yönelebiliyor. Sabit kamera özelliğinde ise 2K-50 FPS çekim yapılabildiğini görüyoruz. Bu görüntüleri akıllı telefon uygulaması ile yapay zeka yardımıyla düzenlemek de mümkün oluyor.

Insta360 bugünden itibaren yeni kamerayı 429,99 dolara satışa sundu. Bu da bir önceki nesille karşılaştırıldığında 30 dolarlık bir fiyat artışı gördüğümüz anlamına geliyor. Insta360 kamera hakkında siz ne düşünüyorsunuz?