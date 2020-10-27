Doogee, S96 Pro olarak isimlendirilen dayanıklı telefonunu duyurdu. Sadece dayanıklı olmakla yetinmeyen telefon, teknik özellikleri açısından da oldukça dikkat çeken detaylara sahip. Telefon, aralık ayında Amazon üzerinden satışa sunulacak.

Piyasaya sürdüğü sağlam yapılı akıllı telefonlarla dikkat çekmeyi başaran Doogee, "S96 Pro" olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonunu duyurdu. Telefon, her ne kadar dayanıklı yapıya sahip olsa da en dikkat çeken yanı, kızılötesi gece görüş kamerasına sahip olması.

Doogee S96 Pro, 6,22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD yapıdaki bir ekrana sahip. Çentikli olarak tasarlanan bu ekranda 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Kullanıcılar, telefonun ön kamerasını kullanarak yüz ile ekran kilidi açma özelliğini de kullanabiliyorlar. Ayrıca telefonun yan kasasında parmak izi okuyucu sensör de yer alıyor.

Karşınızda Doogee S96 Pro

MediaTek Helio G90 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128 GB'lik depolama alanına sahip. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonun 6.350 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Kullanıcılar, bu bataryayı 24 watt kablolu, 10 watt kablosuz olarak şarj edebiliyorlar.

Telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 130 derece görüş alanı sunan 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Bunların haricinde karşımıza çıkan 20 MP'lik Sony IMX350 sensör ise telefona yerleştirilmiş 4 adet flaş ve 4 adet kızılötesi ışık kaynağı ile birleşerek, zifiri karanlıkta bile net görüntüler çekilmesini sağlıyor.

Doogee S96 Pro'nun sağlamlık özelliklerine baktığımızda, her şeyden önce bu telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Ayrıca IP69K ve MIL-STD 810G sertifikalarına da sahip olan telefon, aşırı sıcaklıklar altında kullanılabiliyor. Kullanıcılar, bu telefonu 1,8 metreden sert betona atabiliyorlar. Su içerisinde 5 metreye kadar dayanabilen telefon, 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca kesintisiz olarak kullanılabiliyor.

Doogee S96 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,22 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1520 piksel), LCD

6,22 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1520 piksel), LCD İşlemci: MediaTek Helio G90

MediaTek Helio G90 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 20 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 6,350 mAh (24 watt hızlı şarj desteği)

6,350 mAh (24 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10

Doogee'nin yeni akıllı telefonu, aralık ayı itibarıyla Amazon üzerinden satışa sunulacak. Turuncu, yeşil ve siyah renklerde satın alınabilecek telefonun fiyatı ise 299 dolar (yaklaşık 2,420 TL + vergiler) olarak belirlendi.