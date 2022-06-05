Her bütçeye uygun dondurma yapma makineleri

Evde hem sağlıklı hem de lezzetli dondurmalar yapmak isteyenler için en iyi dondurma yapma makinelerini listeledik.

Yaz geldi, sıcak havaları biraz serinletmenin en lezzetli yolu olan dondurmalara olan ilgi de haliyle hayli yükseldi. Fakat hem paket gıda tüketmek istemeyenlerin sayısının artması, hem de en 'ucuz' dondurmanın bile artık çok da ucuz olmaması gibi sebeplerle evde dondurma yapmak giderek daha popüler hale geliyor.

Tabii evde dondurma yapmanın pek çok yolu var. Bu yollardan en verimli olanı da bir dondurma yapma makinesinden yardım almak. Hazır bir dondurmanın kıvamını ve lezzetini yakalamak, zamandan tasarruf etmek ve bir buz parmağa üç lira vermemek için tercih edebileceğiniz en iyi dondurma makinelerini sizin için listeledik.

Dilediğiniz dondurulmuş meyvelerle, sütle, çikolatayla kendi karışımlarınızı hazırlayarak kullanabileceğiniz Kiwi'nin dondurma yapma makinesi, en uygun fiyatlı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Dondurma yapma işlemi tamamlandıktan sonra, en iyi kıvam için çıkan karışımı bir süre daha buzlukta bekletmek gerekiyor.

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Kiwi'nin yukarıda saydığımız özelliklere sahip ama aynı anda iki çeşit dondurma yapma imkanı sunan modelini de değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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Dondurma makinelerinin pek çoğunda karışımınızı hazırlamanız ve içine çeşitli malzemeler koymanız gerekiyor. Ama sadece dondurulmuş meyveleri püre haline getirerek gerçek katkısız ve serin lezzetler yapmaya olanak sağlayan ürünler de var. Arçelik'in dondurulmuş meyve püresi makinesi de bu seçenek için iyi alternatiflerden biri.

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Yine katkısız meyveli dondurmalar hazırlamak isteyenler için bir diğer alternatif de Bood'un dondurma yapma makinesi. Dondurulmuş meyveleri içine atıp saniyeler içinde dondurma yapabildiğiniz bu makine de hoşunuza gidecek.

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Sorbe, dondurma, dondurulmuş yoğurt gibi pek çok tarifte kullanabileceğiniz daha fazla seçenek sunan bir dondurma makinesi arıyorsanız, Bosch'un bu dondurma makinesine göz atmak isteyebilirsiniz.

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Yine dondurulmuş yoğurt, sorbe, dondurma gibi aklınıza gelebilecek her tarifi rahatça yapabileceğiniz, akıllı zamanlama özelliği sayesinde daha iyi kıvam tutturmanızı sağlayan WMF Kitchen'ın dondurma makinesi, fiyatı biraz yüksek olsa da oldukça iyi bir seçenek.

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Biraz daha profesyonel bir seçenek arayanlar için aklınıza gelebilecek her türden malzeme ile dondurmalar yapabileceğiniz bir seçenek olarak Cuisinart Dondurma Makinesini önerebiliriz.

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Yine bir Cuisinart dondurma makinesi; fakat bu sefer çok daha fazla miktarda dondurma yapıyor. Gelen kullanıcı yorumları da bu dondurma makinesinin epey sevildiğini gösteriyor.

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Dondurmacıdan almış kadar olsun, bana kusursuz dondurma deneyimi sunsun diyorsanız, size daha profesyonel bir önerimiz var; Klarstein Vanilla Sky dondurma makinesi.

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