32 Yıllık FPS Efsanesi DOOM'a Multiplayer Desteği Geldi

Efsane FPS oyunları DOOM 1 ve 2'ye oyuncuları çok sevindirecek multiplayer desteği eklendi.

Şimdiye kadar çim biçme makinesinden hamilelik testine kadar çok tuhaf yerlerde oynatılmasıyla gördüğümüz ikonik oyun serisi DOOM konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda tek bir oyun olarak beraber sunulan 32 yıllık orijinal DOOM’a ve 31 yıllık DOOM 2’ye multiplayer modu eklendi.

Yeni güncellemeyle oyunseverler bu efsane yapımı çoklu oyunculu deneyimleyebilecekler. Bu hamle, ikonik FPS serisinin yeni oyunu DOOM the Dark Ages’ın çıkmasından önce geliyor.

Çoklu oyunculu deneyim için oyuncuların birkaç şey yapması gerekecek

Aslında yakın zamanda yayımlanan ve serideki tüm oyunları içeren bundle’da multiplayer desteği vardı. Ancak bu destek, birlikte erişilebilir DOOM ile DOOM 2’de maalesef yoktu. Dün gelen açıklamayla bunun değiştiği duyuruldu.

Oyunun çoklu oyuncu moduna erişmek isteyen herkesin birkaç şey yapması gerekecek. Öncelikle host olan kişinin multiplayer menüsüne girmeden önce tüm modları etkinleştirmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra oyunda yer alacak oyuncuların katılmadan önce aynı modda olması da gerekecek. Sadece Vanilla DOOM, DeHackEd, MBF21 ve BOOM modlarının uyumlu olduğunu belirtelim.