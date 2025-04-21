Bethesda yıllar sonra ilk defa bir oyununu resmî Türkçe dil desteği ile sunmaya hazırlanıyor.

Bethesda ve id Software, DOOM: The Dark Ages'in 15 Mayıs'ta çıkışıyla birlikte Türkçe dil desteğine sahip olacağını duyurdu.

Resmî hesaplar üzerinden yapılan açıklamalarda "Müjde! DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor!" ifadelerine yer verildi.

Bu aynı zamanda Bethesda için de bir ilki temsil ediyor. Köklü şirketin bu zamana kadarki hiçbir oyunu resmî Türkçe dil desteğine sahip değildi. Fallout'lardan Starfield'a, Skyrim'den eski DOOM'lara kadar ne yazık ki hepsini dilimizden mahrum bir şekilde oynamıştık.

Son dönemde giderek daha fazla yeni oyunun Türkçe dil desteğiyle geliyor oluşu gelecek için de önemli bir işaret olabilir. Bethesda'nın bu atılımı da muhtemel kuvvetle DOOM: The Dark Ages ile sınırlı kalmaz ve belki de gelecek oyunlarını da Türkçe dil desteğiyle oynayabiliriz.

DOOM: The Dark Ages'i merak ediyorsanız içeriğimizi inceleyebilirsiniz: