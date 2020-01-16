Dr. Mehmet Öz: Uyandıktan Sonra Çabucak Bir Şeyler Yiyin

"Kahvaltı yasaklanmalı" sözleri ile son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve tartışılan Dr. Mehmet Öz'ün, 2013 yılında yayımladığı bir yazısında "Uyandıktan sonra ne kadar çabuk bir şeyler yerseniz o kadar iyi." dediği ortaya çıktı.

Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde yaptığı ilginç bir açıklama ile gündemi bir hayli meşgul etmişti.

“Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı.” sözleriyle oldukça iddialı bir çıkış yapan Mehmet Öz, daha sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip neden böyle bir cümle kurduğuna açıklık getirmiş olsa da tartışmaların odak noktası olmaktan kurtulamadı.

Türk halkı olarak görkemli kahvaltı sofralarına meraklı olduğumuzdan “kahvaltı yasaklanmalı” sözleri doğal olarak fazlasıyla dikkatimizi çekti. Dr. Mehmet Öz, “Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00’de uyanıyorsanız 11.00’de yiyin diyorum.” diyerek konunun hiç kahvaltı yapmamak olmadığını belirtse de eleştiri okları bir kere üzerine yöneltilmişti.

“Güne kahvaltıyla başlamanızı tavsiye ediyorum.”

Yukarıdaki alt başlıkta görmüş olduğunuz açıklama herhangi birine değil, günlerdir “kahvaltı yasaklanmalı” sözleri yüzünden eleştirilen Dr. Mehmet Öz’e ait. Ekim 2013 tarihinde Hürriyet.com.tr’de “İşte sihirli kahvaltı formüllerim” başlıklı bir yazı yayımlayan Dr. Öz, kahvaltı yapmanın kalp krizini önlediğini ortaya çıkaran bir çalışmadan bahsediyor ve kahvaltı yapmanın neden önemli olduğunu açıklıyordu.

“Kahvaltı, vücudumuz için tam anlamıyla bir uyandırma servisi. O yüzden her zaman ısrarla, güne kahvaltıyla başlamanızı tavsiye ediyorum.” cümleleriyle yazısına başlayan Dr. Öz, “Gece uykusundan sonra sabah uyandığınızda vücudunuz kalori ister. Sabah kalori almadan, vücudunuz bir daha ne zaman enerji alacağından emin olamaz. İşini sağlama almak için de metabolizmasını yavaşlatır ve açlık moduna girerek bulabildiği her kaloriye sarılır. Ayrıca sabahları kendinizi aç bırakmak, gün içinde daha çok acıkmanıza neden olarak bulduğunuz cips veya çikolatalara direnmenizi zorlaştırır.” diyerek kahvaltı yapmanın önemine vurgu yapıyordu.

Dr. Mehmet Öz’ün yazısındaki asıl vurucu nokta ise bundan sonra geliyor: “İşte bu etkiler kahvaltıyı atlamanın kalp krizi riskini neden arttırdığının, sizi kilo almaya daha yatkın hale getirmesinin ve diyabete yakalanma riskini yüzde 21 arttırmasının temel nedeni. Yani uyandıktan sonra ne kadar çabuk bir şeyler yerseniz o kadar iyi.”

"Uyandıktan sonra ne kadar çabuk bir şeyler yerseniz o kadar iyi."

Dr. Mehmet Öz’ün 27 Ekim 2013 tarihli yazısının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dürüst olmak gerekirse Dr. Öz’ün kahvaltının önemine vurgu yaptığı yazı ile kahvaltı yasaklanmalı dediği açıklamasının arasında 6 yıldan uzun bir süre var ve bu süreçte binlerce yeni bilimsel araştırma gerçekleştirdi.

Bu uzun süre içerisinde ortaya çıkarılan yeni bilimsel veriler, Dr. Öz’ün kahvaltı ile ilgili fikrini değiştirmiş olabilir. Yine de Dr. Öz’ün geçmişte “Uyandıktan sonra ne kadar çabuk bir şeyler yerseniz o kadar iyi.”, şimdi ise “07.00’de uyanıyorsanız 11.00’de yiyin.” diyor olması, konunun neden bu kadar tartışıldığını net bir şekilde açıklıyor. Bu konuda en net açıklamanın ise Dr. Ender Saraç’tan geldiğini söyleyebiliriz: Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.