Dreame'in yeni ayaklı robot süpürgesini tanıttı. X50 Ultra, tırmanabilen bacaklarla engelleri aşabiliyor ve daha geniş alanlarda etkili temizlik sunuyor.

Dreame, robot süpürge piyasasına yenilikçi bir adım attı. Tırmanabilen bacaklarla donatılan yeni X50 Ultra modeli, ev içindeki engelleri aşabilme yeteneğiyle tanıtıldı.

Çinli teknoloji şirketi Dreame, son model robot süpürgesi X50 Ultra'yı tanıttı. Yeni modeli robot süpürgelerinin geleneksel tasarımından farklı olarak 6 cm yüksekliğindeki adımları aşabilen bacaklarla donatıldı.

Öne çıkan teknik özellikleri

Dreame, bu yeni özellik sayesinde robot süpürgelerinin daha fazla alana ulaşmasını ve ev içindeki engelleri aşmasını mümkün kılıyor. X50 Ultra, ProLeap sistemi sayesinde adım tırmanma yeteneğine sahip. Bu sistem IFA 2024 teknoloji fuarında ilk kez gösterilmişti. Ancak bu bacaklar robotun merdiven tırmanması gibi beklentileri henüz karşılamıyor. Buna rağmen robot süpürge 6 cm'ye kadar olan engelleri aşarak, daha fazla alanı temizleme kapasitesine sahip oluyor.

Dreame X50 Ultra, firmanın önceki modeli X40 Ultra'nın geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. X50 Ultra gelişmiş navigasyonu, engel tanıma ve otomatik paspas temizleme gibi özelliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. X50 Ultra, 1,699.99 dolar fiyat etiketiyle 14 Şubat itibarıyla satışa sunulacak. 7 Ocak'tan itibaren ise Dreame’in web sitesinde indirimli ön satışa çıkacak.