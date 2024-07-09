Birçoğumuzun mutfakta korkulu rüyası olan düdüklü tencereler, tencerelerin yapamadığı neyi yapıyor da uzun pişme süresi olan yemekleri bile dakikalar içerisinde hızla pişiriyor?

Aslında mutfakla biraz ilgili olanlar hemen nedenini anladı. Fakat biz yine de sizler için açıklayacağız.

Fizik derslerine bile konu olmuş bu konu, sözelcileri biraz üzebilir.

Öncelikle düdüklü tencere ile normal tencerenin aynı olmadığını belirtelim.

Düdüklü tencerede pişme süresi uzun olan yemekler pişirilir. Normal tencere, adı üstünde normaldir. İkisinin arasındaki en büyük fark ise buhar basıncı.

Düdüklü tencerelerde bir kilit mekanizması bulunuyor. İşte bu mekanizmanın asıl nedeni aslında yüksek basınç oluşturmak.

Düdüklüde pişecek yemeklerin içine su ekleyerek buhar basıncı oluşturulur.

Yükselen sıcaklıkla ısınan su, tencerenin içinde yoğun bir buhar basıncı oluşturuyor. Basınç arttıkça suyun kaynama noktası da yükseliyor, işte merak edilen sorunun cevabını da burada verelim.

Yüksek ısı verildiği için yemeğimiz normal bir tencereye göre çok daha hızlı pişer. Yani işin püf noktası tencerenin hava almamasında saklı.

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