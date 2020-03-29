iPhone Konum Verisi ABD Hükümeti Tarafından Kullanılıyor

Amerikan devletinin, koronavirüs salgınının ülke çapında nasıl yayıldığını tespit etmek için iPhone konum bilgilerini kullandığı belirtiliyor. Geçen hafta da Avrupa'nın 8 büyük telekom operatörü müşterilerinin konum bilgilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşacağını açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadelede akıllı telefon kullanıcılarının verileri devletler tarafından izleniyor. Son olarak, ABD'deki bir dizi kurumun iPhone kullanıcılarının konum verilerine erişim sağladığı ileri sürüldü.

Wall Street Journal tarafından yapılan habere göre federal hükümet, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), eyalet ve yerel yönetimler, akıllı telefon kullanıcılarının durumları ve hareketleri hakkında raporlar elde ediyorlar. Yine haberde, birçok devlet yetkilisinin milyonlarca akıllı telefon ve mobil cihaz kullanıcısının konum verilerine ulaşabildiği belirtiliyor.

500 Amerikan kentindeki hareketler takip ediliyor

Habere göre, proje kapsamında sayısı 500'ü bulan Amerikan kentindeki konum verilerinin toplanması hedefleniyor. Veri trafiği takip edilirken, hâlâ açık olan perakende satış merkezleri ve insanların toplandığı kamuya açık alanlar da hedeflenecek. Bazı uzmanlar, örneğin Brooklyn'deki Prospect Park'ta hâlâ kalabalıkların toplanmaya devam ettiğini belirtiyor.

Veri takibinin, salgının ekonomik etkileri konusunda da işe yaraması bekleniyor. Konum verileriyle perakende satışlardaki ve motorlu taşıt seyahatlerindeki azalmalar tespit edilebilecek.

Bu veri toplama mekanizması, geçen hafta Avrupa'daki 8 büyük telekom operatörünün kullanıcı konum bilgilerini Avrupa Komisyonu'yla paylaşacağını duyurduğu yöntemden daha farklı. ABD'deki devlet görevlileri, yurttaşların konum bilgilerini mobil reklam takipçilerinden elde ediyorlar.

Bu yöntemde, bir pazarlamacı, müşterisinin fiziki olarak nereye gittiğini takip ederek insanların hareket örüntülerini tahmin edip onlara uygun reklam göstermesini sağlıyor. Apple ve gizlilik savunucularının itiraz ettiği bu yöntemin, koronavirüs bahanesiyle iyice yaygınlaşmasından endişe ediliyor.

Bununla birlikte, verilerin kullanıcıları anonimleştirerek iletildiği de belirtiliyor. Yani Amerikan devleti, bir kullanıcının konum bilgisine sahip oluyor ancak o kullanıcının kimliğini bilmiyor. Bir süre önce, Amerikan hükümetinin Google ve Facebook'tan da benzer verileri elde etmeyi düşündüğü medyaya yansımıştı.