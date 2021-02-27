11 Mart 2021 tarihinde yapılacak Oppo lansmanından önce Oppo F19 Pro+ detayları teker teker ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde arka panel tasarımı ortaya çıkan telefon konusunda bu seferde yeni bir özellik gündeme getirildi.

Oppo F19 Pro+ 5G'nin PEPM00 model numarasına sahip olduğu anlaşıldığından beri alınan patentler teker teker piyasaya sunulmaya başlandı. PEPM00 modelinde görüldüğü kadarıyla bir el cihazı ve sol üst köşesinde bir delik olacağı anlaşıldı.

Teknoloji dedektiflerinin telefon model numaraları ve alınan patentler konusunda ne kadar sıkı çalıştığını hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. PEPM00 modelinde ortaya çıkan bu detayın ardından “kalemli bir Oppo modeli” iş dünyası için ne kadar çekici olabilir bir de siz düşünün.

Oppo F19 Pro+ 5G için kalem sürprizi:

Oppo F19 Pro ve Pro+ 5G için ortaya atılan iddiaların teker teker gerçeğe dönüşmesinin yanında, kalem sürprizi gerçekten kullanıcıları şaşırtır cinsten. Marka bu yıl Find X3 modeliyle inanılmaz bir çıkış gerçekleştirmeye hazırlanıyordu, eğer ki F19’un tanıtımı da Find X3 lansmanında gerçekleşecek olursa ön siparişlerde patlama yaşanabilir.

Xiaomi’den sonra Avrupa ve Asya satışlarında ciddi rakamlar yakalamaya başlayan Oppo’nun iş dünyasında fark yaratacak modeli Oppo F19’un diğer özellikleri şöyle; telefon MediaTek Dimensity 1200 yonga seti, 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafıza barındıracak. 5G teknolojisini destekleyecek cihazın 4 kameraya sahip olması ve açma kapama düğmesinin ahizenin sağ tarafında olması bekleniyor. CQC listesine göre 30W hızlı şarj desteği de barındıracak cihazın çıkış veya lansman tarihi henüz kesin değil.

Bu arada belirtmeden geçmeyelim Oppo’nun teknoloji dedektiflerinden bıktığı ve bu nedenle de telefonlarda ani değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Find X3’ün bu yılın en iyi telefonları arasında yer alması beklenirken Oppo F19 Pro+'ta da sürprizler yaşar mıyız? Yorumlarda lütfen belirtin.