Norveç'ten Fransa'ya, dünyanın en ilginç, birbirinden komik ve saçma yerleşim isimlerini sizler için listeledik. Bazılarını gördüğünüz andan itibaren kendinizi gülmekten alamayacaksınız.

Özellikle uzun yolculuklarda dikkatimizi en çok çeken ve yol boyunca en sık karşılaştığımız şey, yol kenarına yerleştirilen mavi il ve ilçe tabelalarıdır. Sık sık seyahat etmeyi seven biriyseniz, şimdiye kadar birçok farklı isimde, ilginç hatta komik isimlere sahip tabelalarla karşılaşmışsınızdır.

Ne kadar yol gitmiş olursanız olun, dünyanın dört bir yanından topladığımız köy ve kasaba isimlerine şaşırıp güleceğinize eminiz. Norveç’in soğuk kasabalarından Çanakkale’nin ilginç köylerinin sahip olduğu birbirinden ilginç ve anlamsız isimleri sizler için listeledik.

Bitche, Fransa

İngilizcede hayat kadını anlamına gelen Bitch ismine yakın Bitche köyü, Fransa’da bulunuyor. Köyün elbette adıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor ancak yine de turistler, köye girişte soğuk espriler yapmaktan da çekinmiyor.

Gebeşler, Türkiye

Gebeşlerin sözlükteki anlamı, bodur ve şişman olarak geçiyor. Açıkçası yetkililerin böyle güzel bir köyü neden “gebeşler” olacak şekilde adlandırdığını biz de çok merak ediyoruz.

Hell, Norveç

Hell’in İngilizcede cehennem anlamına geldiğini çoğu kişi biliyor. Norveç gibi soğuk bir ülkede cehennem isimli bir yerin bulunması ise bir hayli ilginç. Belki de yetkililer, -25 derece soğuğu bulan bu bölgeye ironi olarak Hell demeyi tercih etmiş.

Fucking, Avusturya

Bu kelimenin anlamını vermeye gerek bile olmadığını düşünüyoruz... Yetkililer de Fucking köyüne gelen eleştiri ve soğuk esprilerden sıkılmış olacak ki bu isme benzer olan Fugging ile köyün ismini değiştirmeye karar vermişler. (Yok canım ne benzemesi!?)

Malaklar, Türkiye

Malaklar mı? dediğinizi duyar gibiyiz. Mersin’in Anamur ilçesine ait bu mahalle, gerçekten de trajikomik bir isme sahip. Malak, bildiğiniz üzere manda yavrusuna verilen isim ve bu mahallenin de mandalarla ilgili bir geçmişe sahip olup olmadığını gerçekten merak ediyoruz.

Anus, Fransa

Fransa’nın Bugonya kentinde bulunan Anus bölgesinde yaşayanlara sabır, burayı turist olarak ziyaret edecek kişilere ise bol espriler dilemekten başka bir çaremiz yok gibi görünüyor. Ayrıca ABD’nin Conneticut eyaletinde, bambaşka esprilere maruz kalabilecek Mianus adlı bir bölgenin de varlığından bahsetmeden geçmeyelim.

Çıplak, Türkiye

Çanakkale’nin küçük bir köyü Çıplak’a gitmek zorunda kaldığınız zaman, eşinize dostunuza vermek zorunda olacağınız hesabı hiç hayal ettiniz mi?

-Hayatım ben şimdi Çıplak köyüne giriyorum, sonra ararım seni.

-?!!?!

Bacon, Amerika Birleşik Devletleri

Bacon, İngilizcede bildiğimiz pastırmaya verilen isim. Kayserili vatandaşlarımız nasıl olmuş da böyle bir yaratıcılığı (!) Amerikalılara kaptırmış merak ediyoruz.

Tantana, Türkiye

Tantana, Şanlıurfa’ya bağlı bir ilçe. Yani açıkçası hem yurtdışında hem de kendi ülkemizde neden bölgelere bu kadar garip isimler veriliyor, merak etmiyor değiliz.

Ding Dong, Amerika Birleşik Devletleri

ABD’nin Teksas eyletinde bulunan bu kasabaya, 1930’lu yıllarda bir ressamın şaka amaçlı çizdiği bir resim yüzünden kapı zili anlamına gelen Ding Dong ismi verilmiş.