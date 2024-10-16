Yılan deyince hepimizin tüyleri bir diken diken olmuyor değil. Küçük de olsa büyük de olsa uzak duruyoruz ama bunların arasında öyleleri var ki görünce koşarak uzaklaşmanız gerekiyor.

“Dünyanın en büyük yılanı hangisi?” diye sorduk ama bunun cevabı biraz karmaşık çünkü bu koltuğa oturmaya aday 2 tür var.

Peki, gerçekten bir şampiyon var mı?

Piton mu anakonda mı?

Ağsı piton

Her iki yılan türü de göz kamaştıran cinsten ama aralarında bazı farklar var. Boyut ve uzunluk açısından ele alacak olursak pitonların uzunluk başlığında önde olduğunu söyleyebiliriz.

Ağsı piton olarak bilinen Malayopython reticulatus türü, kayıtlara geçen en uzun yılan olarak biliniyor ve yaklaşık 10 metreye kadar uzanabiliyor ve 158 kilo. Neredeyse küçük bir otobüs kadar uzun! Ağsı pitonlar Güneydoğu Asya’da bulunuyor ve genellikle su kenarında yaşamayı tercih ediyor.

Yeşil anakonda

Bir de yeşil anakondalar var ki büyüklük söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek cinste. Bunda kayıtlara geçen en yüksek uzunluk ise 8,43 metre ve 227 kg. Kiloları ile pitonları geride bırakıyorlar.

Su altında avlarını yakalama yetenekleriyle ünlü yeşil anakondalar ise Güney Amerika’nın nemli ormanlarında yaşıyorlar.

Boyut her şey demek değil!

Ağsı piton

Aralarındaki tek farklar boyut değil. Bir anakonda güçlü kasları sayesinde pitona göre daha fazla güç uygulayabiliyor. Yoğun kas kütlesi sayesinde büyük hayvanları bile boğarak öldürebiliyorlar.

Pitonlar ise daha hızlı hareket ettikleri için özelikle karada daha atikler ve bu da onları çeviklik konusunda öne geçiriyor.

Bu iki devasa yılan arasında bir "güç mücadelesi" olsaydı, sonuç büyük olasılıkla anakondanın lehine olurdu.

Efsaneler ve gerçekler neler?

Yeşil anakonda

Yılanlar hakkında yıllardır pek çok efsane anlatıldı. Özellikle anakondaların insanları canlı canlı yuttukları gibi. Çoğu zaman bu hikâyeler abartıdan ibaret ancak anakondaların gerçekten çok büyük avları yutabilecek kadar esnek çeneleri olduğunu da unutmamak gerek.

Aynı şey pitonlar için de geçerli. Büyük bir piton, bir ceylanı ya da küçük bir domuzu rahatlıkla yutabilir.

Sonuç olarak, dünyanın en büyük yılanı sorusu, hangi ölçüye baktığınıza göre değişir. Uzunluk açısından pitonlar öne geçse de ağırlık ve güç açısından anakondalar liderliği kimseye bırakmıyor.

Yani her iki dev yılan da doğanın en etkileyici avcıları arasında yer alıyor ve onları yakından tanımak gerçekten büyüleyici.

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