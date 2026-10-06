Dünyanın en güçlü bilgisayarları, evimizde kullandığımız sistemlerden milyonlarca kat daha yüksek hesaplama gücüne sahip dev süper bilgisayarlardan oluşuyor. Peki günümüzde zirvede hangi sistemler var ve saniyede kentilyonlarca işlem yapabilen bu makineler ne için kullanılıyor?

“Dünyanın en güçlü bilgisayarı” denildiğinde aklınıza devasa ekran kartlarına sahip bir oyuncu bilgisayarı geliyorsa ölçeği biraz büyütmeniz gerekiyor. Süper bilgisayarlar tek bir masaya sığmak yerine yüzlerce kabini doldurabiliyor, milyonlarca işlem çekirdeğini birlikte çalıştırıyor ve yalnızca elektrik tüketimleri bile megavatlarla ölçülüyor.

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Bu sistemlerin performansını karşılaştırmak için en yaygın referanslardan biri TOP500 listesi. Liste, yüksek performanslı bilgisayarları HPL adı verilen Linpack testiyle ölçülen hesaplama performanslarına göre sıralıyor. Haziran 2026 TOP500 sonuçları ise zirvede önemli bir değişikliğe sahne oldu. Gelin güncel listenin en güçlü makinelerine ve bu inanılmaz hesaplama gücünün nerede kullanıldığına bakalım.

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1. LineShine

Haziran 2026 TOP500 listesinin zirvesine Çin'deki LineShine yerleşti. Shenzhen Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan sistem, HPL testinde yaklaşık 2,198 exaflop yani saniyede 2,198 kentilyon kayan nokta işlemi seviyesine ulaştı.

Bu rakamı günlük bilgisayarlarla karşılaştırmak kolay değil. Buradaki performans tek bir işlemcinin olağanüstü hızlı çalışmasından kaynaklanmıyor. LineShine, milyonlarca hesaplama birimini birlikte çalıştırarak devasa problemleri küçük parçalara ayırabiliyor.

Sistemde 13,7 milyondan fazla çekirdek yer alıyor. TOP500 verilerine göre LineShine'ın teorik tepe performansı yaklaşık 2,736 exaflop seviyesinde. HPL testinde ölçülen gerçek sonuç ise bunun altında kalıyor. Süper bilgisayarlarda teorik maksimum ile gerçek benchmark sonucu arasındaki bu fark normal.

LineShine'ın dikkat çekici başka bir yanı işlemci mimarisi. Sistem LingKun işlemciler ve LingQi altyapısı kullanıyor. Böylece listenin son yıllarında AMD, Intel ve NVIDIA teknolojilerinin ağırlıkta olduğu zirve bölümüne farklı bir mimari eklenmiş oldu.

Elbette “en güçlü” ifadesinin kullanılan teste bağlı olduğunu unutmamak gerek. TOP500 sıralaması HPL performansını temel alıyor. Farklı iş yükleri veya benchmarklar kullanıldığında sistemlerin sıralaması değişebiliyor.

2. El Capitan

LineShine'ın listeye girmesinden önce zirvenin sahibi El Capitan'dı. ABD'deki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan sistem, Haziran 2026 listesinde 1,809 exaflop HPL performansıyla ikinci sırada yer alıyor.

El Capitan, HPE Cray EX255a mimarisi üzerine kurulmuş dev bir sistem. İçerisinde dördüncü nesil AMD EPYC işlemciler ve AMD Instinct MI300A hızlandırıcılar kullanılıyor. Toplam çekirdek sayısı ise 11 milyonu aşıyor.

MI300A'nın ilginç yanı CPU ve GPU tarafını yüksek performanslı hesaplama ihtiyaçları için aynı paket içerisinde bir araya getiren hızlandırılmış işlem birimi tasarımı. Süper bilgisayarlarda işlemciler ile hızlandırıcılar arasındaki veri hareketi performansı ciddi biçimde etkileyebildiği için mimarinin bu bölümü büyük önem taşıyor.

El Capitan sıradan kullanıcılara hizmet veren bir bulut bilgisayarı değil. Sistem, ABD'nin nükleer stok yönetimi programı kapsamında karmaşık simülasyonlar ve ulusal güvenlikle bağlantılı bilimsel hesaplamalar için geliştirildi.

Yaklaşık 2,8 exaflop teorik tepe performansına sahip olan El Capitan'ın güç tüketimi de bilgisayar kavramının burada ulaştığı ölçeği gösteriyor. TOP500 kayıtlarında sistem için yaklaşık 29,7 megavatlık güç değeri yer alıyor.

Bir başka deyişle dünyanın en hızlı bilgisayarlarını yalnızca üretmek değil, onları çalıştırmak ve soğutmak da başlı başına mühendislik problemi.

3. Frontier

Frontier, süper bilgisayar tarihinde ayrı bir yere sahip. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki sistem, 2022 yılında TOP500 listesinde doğrulanmış bir exaflop seviyesini aşarak exascale çağının en önemli kilometre taşlarından birine dönüştü.

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Haziran 2026 itibarıyla Frontier yaklaşık 1,353 exaflop HPL performansıyla listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Birkaç yıl önce dünyanın en güçlü bilgisayarı olan sistemin bugün üçüncülüğe gerilemesi, süper bilgisayar dünyasının ne kadar hızlı ilerlediğini tek başına gösteriyor.

Frontier'ın altyapısında AMD EPYC işlemciler ve AMD Instinct MI250X hızlandırıcılar bulunuyor. Sistem milyonlarca CPU ve GPU çekirdeğini HPE Cray'in yüksek hızlı Slingshot bağlantı altyapısıyla bir araya getiriyor.

Bu kadar büyük hesaplama gücü yalnızca rekor kırmak için kullanılmıyor. Frontier; iklim modellemeleri, malzeme bilimi, nükleer fizik, enerji araştırmaları, astrofizik ve farklı bilimsel simülasyonlarda araştırmacılara hizmet veriyor.

Süper bilgisayarların avantajı, normal bilgisayarlarda yıllar sürebilecek belirli hesaplamaları çok daha kısa sürede gerçekleştirebilmeleri. Araştırmacılar bu sayede daha ayrıntılı modeller kurabiliyor veya çok daha fazla senaryoyu test edebiliyor.

Frontier'ın birkaç yıl içerisinde zirveden üçüncü sıraya düşmesi ise başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Bilgisayar hâlâ insanlığın ürettiği en güçlü hesaplama sistemlerinden biri ve aktif bilimsel çalışmalar için kullanılmaya devam ediyor.

4. Aurora

Listenin dördüncü sırasında ABD'deki Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Aurora var. Sistem, HPL benchmarkında yaklaşık 1,012 exaflop performansa ulaşıyor.

Aurora'nın mimarisi Frontier ve El Capitan'dan farklı. Sistemde Intel Xeon CPU Max serisi işlemciler ile Intel Data Center GPU Max hızlandırıcıları kullanılıyor. Toplam çekirdek sayısı 9 milyonun üzerinde.

Aurora'nın teorik hesaplama kapasitesi yaklaşık 1,98 exaflop seviyesine kadar çıkıyor. HPL sonucunun teorik değerden daha düşük olması yine gerçek uygulamalardaki verimlilik, iletişim ve donanım kullanımı gibi etkenlerden kaynaklanıyor.

Sistemin geliştirilme amacı bilim insanlarına son derece büyük simülasyonlar gerçekleştirebilecek bir altyapı sağlamak. Kozmoloji, parçacık fiziği, malzeme bilimi, enerji ve yapay zekâ gibi alanlarda devasa veri kümeleri üzerinde çalışılabiliyor.

Aurora'nın güç tüketimi yaklaşık 38,7 megavat seviyesinde. Bu rakam, performans yarışının neden enerji verimliliği yarışından ayrı düşünülemediğini gösteriyor.

Bir süper bilgisayarın yalnızca daha fazla işlemci ekleyerek hızlandırılması sürdürülebilir değil. Milyonlarca çekirdeğin birbirleriyle hızlı iletişim kurması, ortaya çıkan ısının uzaklaştırılması ve sistemin kabul edilebilir enerji tüketimiyle çalışması gerekiyor.

Bu yüzden günümüzde süper bilgisayar tasarımında “kaç exaflop?” sorusunun yanında “bu performans kaç megavatla elde ediliyor?” sorusu da giderek daha fazla önem kazanıyor.

5. JUPITER Booster

Dünyanın en güçlü bilgisayarları listesindeki beşinci sistem Almanya'da bulunan JUPITER Booster. Sistem Haziran 2026 TOP500 listesinde tam 1 exaflop HPL performansına ulaşarak Avrupa'nın exascale dönemindeki en büyük adımlarından birini temsil ediyor.

Jülich Süper Bilgisayar Merkezi'nde kurulan JUPITER, BullSequana XH3000 altyapısını kullanıyor. Hesaplama bölümünde NVIDIA Grace Hopper GH200 Superchip teknolojisi yer alıyor.

Grace Hopper yaklaşımında Arm tabanlı Grace CPU ile Hopper mimarisine sahip GPU yüksek hızlı bağlantıyla birlikte çalışıyor. Böyle bir yapı bilimsel hesaplamaların yanı sıra yapay zekâ iş yükleri açısından da güçlü bir altyapı oluşturuyor.

JUPITER Booster'ın toplam çekirdek sayısı yaklaşık 4,8 milyon. TOP500 verilerinde teorik tepe performansı 1,226 exaflop, HPL sonucu ise 1 exaflop olarak görülüyor.

Sistemin en dikkat çekici değerlerinden biri enerji tüketimi. TOP500 kayıtlarında yaklaşık 15,8 megavatlık güç değeri bulunuyor. Benzer performans sınıfındaki bazı sistemlerle karşılaştırıldığında enerji verimliliğinin süper bilgisayar tasarımında ne kadar büyük rol oynadığı burada daha açık görülebiliyor.

JUPITER'ın Avrupa'daki araştırmacılara iklim, enerji, biyoloji, malzeme bilimi ve yapay zekâ gibi çok farklı alanlarda yüksek hesaplama kapasitesi sağlaması planlanıyor.

Süper bilgisayarların gücü nasıl ölçülüyor?

Bir bilgisayarın gücünü değerlendirirken masaüstü sistemlerde genellikle işlemci modeli, ekran kartı veya oyunlardaki FPS değerleri konuşulur. Süper bilgisayarlarda ise en sık karşılaşacağınız birim FLOPS.

FLOPS, saniyede gerçekleştirilebilen kayan nokta işlemlerinin sayısını ifade ediyor. Bilimsel hesaplamalarda yoğun biçimde kullanılan matematiksel işlemler üzerinden sistemlerin hesaplama kapasitesini karşılaştırmaya yardımcı oluyor.

Bir petaflop saniyede katrilyon seviyesinde, bir exaflop ise saniyede kentilyon seviyesinde kayan nokta işlemi anlamına geliyor. Dolayısıyla 2 exaflop seviyesindeki bir sistem teorik olarak saniyede yaklaşık iki kentilyon kayan nokta işlemi ölçeğinde hesaplama yapabiliyor.

TOP500 listesinde sıralama için HPL benchmarkının Rmax sonucu kullanılıyor. Rmax, sistemin test sırasında gerçekten ulaştığı performansı gösteriyor. Rpeak ise donanımın teorik tepe kapasitesini ifade ediyor.

Fakat HPL tek ölçüt değil. HPCG gibi farklı benchmarklar bellek erişimi ve veri hareketinin daha fazla rol oynadığı gerçek bilimsel uygulamalara farklı bir pencereden bakıyor. Yapay zekâ ve düşük hassasiyetli hesaplamalar için de başka performans testleri kullanılıyor.

Bu nedenle “dünyanın en güçlü bilgisayarı” dediğimizde hangi ölçüte göre konuştuğumuzu bilmek gerekiyor. TOP500 özelinde cevap, HPL sonucunda en yüksek değere ulaşan sistem oluyor.

Bu kadar güçlü bilgisayarlarla ne yapılıyor?

Milyonlarca çekirdeğe sahip bir bilgisayarda oyun oynamak kulağa eğlenceli gelebilir ancak süper bilgisayarların çalışma biçimi kişisel bilgisayarlardan tamamen farklı.

Bu makineler çok büyük hesaplama problemlerini binlerce veya milyonlarca parçaya bölerek paralel şekilde çözmek için tasarlanıyor. Hava ve iklim modelleri bunun en bilinen kullanım alanlarından biri. Atmosferdeki çok sayıda değişkeni yüksek çözünürlükle simüle etmek muazzam hesaplama kapasitesi gerektiriyor.

Fizik araştırmalarında atomlardan yıldızlara kadar farklı ölçeklerde simülasyonlar yapılabiliyor. Yeni malzemelerin davranışları gerçek deneylerden önce bilgisayar ortamında incelenebiliyor. Enerji araştırmalarında füzyon ve yanma süreçlerinin modellenmesi için de bu sistemlerden yararlanılıyor.

Biyoloji ve sağlık araştırmalarında proteinlerin davranışlarını inceleyen simülasyonlar veya çok büyük bilimsel veri kümelerinin analizi yine yüksek performanslı hesaplamaya ihtiyaç duyabiliyor.

Son yıllarda yapay zekâ da süper bilgisayarların kullanım alanlarını genişletti. Modern sistemlerin büyük bölümünde çok güçlü GPU veya hızlandırıcıların bulunmasının sebeplerinden biri bu. Aynı donanım bilimsel hesaplamaların yanı sıra dev yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında kullanılabiliyor.

Evimizdeki bilgisayarlar birkaç kişinin ihtiyaçlarına göre tasarlanırken bu makineler bazen yüzlerce araştırmacının yıllarca üzerinde çalıştığı problemleri çözmek için kuruluyor.

Dünyanın en güçlü bilgisayarı birkaç yıl sonra sıradanlaşabilir

Süper bilgisayar tarihine baktığımızda zirvenin ne kadar hızlı değiştiği açıkça görülüyor. 2022'de Frontier'ın 1 exaflop sınırını aşması büyük bir dönüm noktasıydı. Birkaç yıl içerisinde El Capitan daha yüksek performansa ulaştı, Haziran 2026'da ise LineShine yaklaşık 2,2 exaflop HPL sonucuyla listenin başına geçti.

Bugünün süper bilgisayarları yalnızca daha fazla çekirdeğe sahip olmuyor. CPU ile GPU'nun çalışma biçimi, bellek teknolojileri, yüksek hızlı bağlantılar ve soğutma sistemleri de sürekli değişiyor.

Enerji tüketimi ise önümüzdeki dönemin en büyük sınırlarından biri. Onlarca megavat tüketen sistemlerde performansı iki katına çıkarmanın yolu yalnızca iki kat fazla donanım kullanmaktan geçemez. Aynı enerjiyle daha fazla hesaplama yapabilen mimariler geliştirmek giderek daha kritik hâle geliyor.

Bir başka ilginç nokta da süper bilgisayarların tamamının performansının kamuya açık olmaması. TOP500 gönüllü olarak gönderilen ve doğrulanabilen benchmark sonuçlarından oluşuyor. Dolayısıyla listeyi “dünyada var olan bütün bilgisayarların eksiksiz sıralaması” şeklinde okumamak gerekir.

Yine de elimizdeki doğrulanmış sonuçlar bile ulaşılan ölçeği göstermeye yetiyor. Bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen saniyede bir kentilyon işlem sınırı artık tek bir sistemle değil, listenin zirvesindeki birden fazla makineyle aşılmış durumda. Bilgisayarların kapladığı alan küçülmese bile çözebildikleri problemlerin ölçeği büyümeye devam ediyor.