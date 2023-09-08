Yüksek motivasyonu ile hayatındaki olumsuzluklardan ilham alan Joe Girard, kendine birçok kıvılcım yaratarak başarıdan başarıya koştu. Fakir bir aileden gelen Girard, soba fabrikası ve manavda çalıştıktan sonra nasıl oldu da “Dünyanın En İyi Satıcısı” ünvanını aldı?

Haftalık sadece 75 dolara çalışan Girard, akıllı çalışması ve kararlılığı ile başaramayacağı bir şey olmadığını fark etti. Girdiği otomobil firmasında 13.001 araç satarak rekor kıran Girard’ın uyguladığı aslında çok basit bir taktik vardı. İşe aldığı asistanlarının da yardımıyla müşterileri ile arasındaki ilişki onu zirveye taşıdı.

Kurduğu bağ, onun "Dünya üzerinde en çok araç satan kişi" olmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Birçok kitap çıkaran ve dünyanın en iyi konuşmacıları arasında olan Joe Girard'ın acıklı başlayan hayat öyküsü, büyük başarılar ile devam etti.

Girard: “Kıvılcımlar yangın yaratır.”

Michigan’ın Detroit eyaletinde gettolardan birinde doğan Joe’nun ilk mücadelesi ve kıvılcımı babası ile başladı. Oldukça fakir bir adam olan babası Antonino Girardi, Sicilya’dan Amerika’ya gelmişti ve ülkede başardığı hiçbir iş yoktu. Bu başarısızlığın acısı ise Joe’dan çıktı. Hem fiziksel hem de duygusal baskı yapan baba, oğlunun sürekli değerli bir iş yapamayacağını söyleyerek azarladı.

Babasının yanıldığını kanıtlamak için ilk kıvılcımı alan Joe, ikinci kıvılcımı annesinde buldu. Annesi, babasının aksine onun başarılı olacağına her zaman inanıyordu. Bu, Joe’yu daha da hırslı hale getirdi ve annesinin sevgisinin ve sezgilerinin boş yere olmadığını göstermek istedi.

Joe, erken yaşta iş hayatına atılarak birçok yerde çalışmaya başladı.

Joe, insanların daha cömert ve rahat olduğunu düşündüğü barlarda, okuldan sonra ayakkabı boyacılığı yaptı. 9 yaşında barlarda çalışıyor olmanın Joe’ya kattığı bir başka ders daha vardı. O da alkol korkusu. Alkolden sonra neler olabileceğini barlarda gören Joe, gördüklerini asla unutmadı.

Joe, ikinci işine ise 11 yaşında Detroit Free Press’te gazete dağıtıcısı olarak başladı. Okuldan önce gittiği işte gazetecilere ikramiye veriliyordu. Her yeni müşteri, bir kasa Pepsi Cola’ydı. Kısa bir süre sonra Joe, eski ahırlarını kısa sürede kasalarca kola ile doldurdu.

Üçüncü işi ise elindekilerini fırsata dönüştürmek oldu. Envanterini mahalledeki çocuklara satmaya başladı. Joe için bu işin en mutlu yanı ise kazandığı parayı annesine vermesiydi.

Demir yollarından bilardo salonlarına kadar birçok yerde çalışmak, aslında onun büyük başarısının zeminini hazırladı.

Free Press sayesinde Joe, ilk bisikletine kavuştu. Daha fazla okuyucu için düzenlenen yarışmada bisikleti kazanmak için uyanık olduğu her an kapıları çalarak çalıştı. Bu aşamada Joe bir şey fark etti. Yarışmada diğerleri de Joe’yu yenebilirdi ama kimse çalışmaya çok fazla istekli değildi.

Ergenlik döneminde de Joe sıkı bir şekilde çalışmaya devam etti. Babasının sertliği ve sürekli onu evden kovuşu hayatını daha zor hale getirdi. Demir yolu tersanelerinde uyudu, ucuz evlerde kaldı, okuldan sonra ürün yükleyicisi oldu, otelde uşak olarak çalıştı, bilardo salonunda ek gelir için işe girdi.

Joe’nun öğrenim hayatı bitti ama çalışma hayatında hız kesmedi.

Joe, 11. sınıftayken okul müdürü ile yaşadığı tartışma sonucu okuldan atıldı. 16 yaşında öğrenim hayatı biten Joe, soba fabrikasında montajcı olarak işe başladı. Haftada 75 dolar kazanmak onun için çok büyük bir sevinçti.

Kamyon arkasında meyve ve sebze satmaya devam eden Joe, satış yeteneğinin aslında bu noktada farkına varmaya başladı. Ancak meyve ve sebze ile bu işin olmayacağını anlayarak 18 yaşında istemese de orduya katıldı. Askerî aracın arkasından düşüp sırtını yaralaması sonucu ise ordudan terhis edildi.

Ordudan sonra yine birçok iş deneyen Joe, müteahhit bir adamla tanıştı. Joe’ya bildiği her şeyi anlatmakla kalmayıp vekili oldu. Müteahhit, bir süre sonra şirketin yönetimini Joe’ya bıraktı ama işler Joe’nun istediği gibi gitmedi. Aldığı yanlış bir karar yüzünden Joe işini kaybetmekle kalmayıp 60 bin dolar borca girdi.

Hayatının dönüm noktası olan iş ile tanıştı.

Hayatı daha da kötüye giden ve evde yiyecek bir şey olmadığı günleri yaşamak Joe’yu durdurmadı. Bir gün Chevrolet bayisine başvuru yaptı ve adeta işe kabul edilmek için yalvardı. Satış müdürü deneyimsiz olması sebebiyle Joe’yu işe almak istemese de kabul etti. İşe başladığı gün ilk arabasını satan Joe, ikinci ayında 18 araba sattı.

Bazılarının Joe’dan şikayetçi olması ve agresif tavırları bu işten de kovulmasına neden oldu. Ama artık Joe, araba satışında ne kadar iyi olduğunu biliyordu ve bunu babası başta olmak üzere herkese kanıtlayacaktı.

Joe, bir süre sonra başka bir Chevrolet bayisinde iş buldu. Bu sırada soy isminde de değişiklik yaptı. Sicilyalı olduğunu gösteren Girardi soyadını Girard olarak değiştirdi. Hayatını yoluna sokan Joe, 12 yıl boyunca çoğu bayinin sattığından daha fazla tek başına araba sattı. Bu, ona yeni bir rekor getirdi. Çünkü hiçbir satış elamanı bir yıldan fazla süre boyunca “en çok satış yapan eleman” ünvanını kazanamıyordu.

Başarılı olmasının “perde arkası”nda müşteri ön değerlendirmesi yatıyor.

Satış elemanlığının üçüncü yılında araba gösterme, evrak işleri, telefon görüşmeleri gibi işler için bir yardımcı aldı. Bu sayede hem daha az yoruldu hem daha fazla araba sattı. Aylar sonra bir kişiyi daha işe aldı ve artık randevu ile çalışmaya başladı.

Randevu sisteminin ise ona büyük bir artısı vardı. Aslında bu sayede de rekora imza atmış oldu. Görüşeceği kişiyi randevudan önce araştırıyor, müşteri hakkında bilmesi gereken her bilgiye sahip oluyordu. Bu sayede emekli olana kadar Joe, 13.001 araç satarak hâlâ kırılamayan bir rekora imza atmış oldu.

Ev, tekne, motorlu karavanlar, sigorta, otomobil vb. dahil olmak üzere perakende sektöründeki satış elemanlarından tek seferde daha fazla ürün satmak Joe Girard’ı “Dünyanın En Büyük Perakende Satıcısı” yaptı ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi.

Satış yapan herkesin esinlenebileceği kitaplar çıkarırken birçok ödülün de sahibi oldu.

Joe, kişisel gelişim kitapları arasında en çok satanlar arasına giren 5 kitap çıkardı. Kitapların yanı sıra eğitim CD ve DVD’leri ile tüm bilgi birikimini aktardı. Sadece meslek hayatında değil hayatın genelinde de başarıya ulaşmak için verdiği ipuçlarını katıldığı konferanslarda anlattı.

Büyük şirketler için sahneye çıkarak “Dünyanın En Büyük Konuşmacılarından” biri de olan Joe, Amerikan Başarı Akademisinden Altın Plaka Ödülü alırken 2001 yılında Otomotiv Onur Listesi’ne girdi.

Joe Girard, 28 Şubat 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Ne diyelim, umarım bu başarı öyküsü ve geriye bıraktığı kitaplar herkese ilham kaynağı olur.