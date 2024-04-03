İnsan Beyninin En Net MRI Tarama Görüntüleri Çekildi

Daha önce bir kabağı incelemekte kullanılan dünyanın en güçlü MRI cihazı, ilk defa bir insan beynini taramakta kullanıldı.

Fransa'da Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) tarafından geliştirilen dünyanın en güçlü MRI tarama cihazı, tarihinde ilk defa insan beyninin görüntülenmesi için kullanıldı. Aslında 2021 yılında hizmete alınan cihazın insanlar üzerinde kullanılabilmesi için gerekli izin ve onaylar üç yılda ancak tamamlanabildi.

Geçtiğimiz bir kaç ay boyunca, sağlıklı olduğu bilinen 20 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yeni MRI cihazı test edildi. Fransa'nın önemli teknoloji merkezlerinden olan Plateau de Saclay bölgesinde yapılan çalışmalarda, insan beyni en net şekilde görüntülenmiş oldu.

Hastalıkların tedavisi için yeni umut

Projede yer alan isimlerden Fizikçi Alexandre Vignaud, "Daha önce CEA'da böyle bir isabet görmemiştik." ifadelerini kullanırken, standart bir MRI görüntüsü ile cihazdan gelen görüntüleri de karşılaştırdı. Vignaud, yeni chaz ile daha önce görüntülenemeyen ya da çok az görüntülenebilen, beynin farklı bölgelerindeki ince kılcal damarları bile çok net şekilde gözlemleyebildiklerini söyledi.

Manyetik alanların ölçü birimi olarak Tesla adında bir ölçü birimi kullanılıyor. Standart hastane MRI cihazları genellikle 10 Tesla veya altında manyetik alanlar oluştururken yeni cihaz ise 11,7 Tesla gücünde manyetik alan oluşturabiliyor. Bu da daha detaylı incelemeleri mümkün kılıyor. Yeni makine 10 kat daha yüksek görüntüleme kapasitesine sahip. 5 metre çapındaki tarayıcıda 132 tonluk bir mıknatıs bulunuyor.

20 yıllık bir süreçte Alman ve Fransız bilim insanlarının ortaklığıyla geliştirilen cihazın beyinde ortaya çıkan hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Cihazın hastalar üzerinde kullanılması için ise birkaç yıla daha ihtiyaç olduğu belirtiliyor.