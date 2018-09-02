Dünyanın En Tehlikeli 10 Ateşli Silahı

Ateşli silahlar, bilgisayar oyunlarında keyifli vakit geçirmemizi sağlasalar da gerçekte tehlikenin ta kendileridir. Peki en tehlikelileri hangileri?

İnsanlık var olduğundan bu yana silahlar ile daima yakın iletişimde olmuştur. Avlanma ihtiyacı ile ortaya çıkan ilk silahlar, ilerleyen dönemlerde yerini saldırı ve savunma için geliştirilmiş ileri teknoloji silahlara bıraktı. İşte 2018 yılının en tehlikeli 10 silahı.

1- FN FAL

Fabrique Nationale d’Herstal tarafından üretilen en tehlikeli silah olarak bilinen FN FAL, 7.62x51mm standart NATO mermileri kullanmaktadır. Tam otomatik modda kullanılması pek tavsiye edilmese de Belçika üretimi bu silah tam otomatik modda dakikada 700 mermi ateşleyebilir. İlk kez 1953 yılında üretilmeye başlanan bu silahtan günümüze kadar 2 milyon adet üretildi.

2- Rheinmetall MG 3

Dünya çapında askeri amaçlarla kullanılan en iyi ve en tehlikeli silahlardan biri olarak bilinen Rheinmetall MG 3, Alman yapımı genel amaçlı bir askeri makineli tüfektir. Gerektiğinde hafif makineli, gerektiğinde de ağır makineli olarak kullanılabilen Rheinmetall MG 3, NATO’nun standart 7.62x51mm mermilerini kullanır ve dakikada 1300 mermi ateşleyebilir.

3- Uzi

Uzi, İsrail Savunma Kuvvetleri’nden Binbaşı Uziel Gal tarafından üretilmiş hafif makineli bir tüfektir. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki farklı modda kullanılabilen Uzi, 9mm’lik mermiler kullanır ve dakikada 600 mermi ateşleyebilir. Kompakt yapılı tasarımı nedeni ile sürücüler için kullanımı kolay olan silah, suç dünyasında da oldukça popülerdir.

4- .45 kalibre Glock G.A.P

Avusturya menşeli silah üreticisi Gaston Glock tarafından geliştirilen Glock G.A.P (Glock Otomatik Tabanca), .45 kalibre mermiler kullanan düşük geri tepmeye sahip bir yarı otomatik tabancadır. Glock 37, Glock 38 ve Glock 39 gibi farklı versiyonları da bulunan tabanca, kolay taşınması ve kullanımı nedeni ile özellikle orduda fazlasıyla kullanılır.

5- Kalashnikov AK-47

Mikhail Kalashnikov tarafından geliştirilen Kalashnikov AK-47, oldukça uzun zamandır üretiliyor ve dünyanın en iyi ve tehlikeli ateşli silahlarından biri olarak biliniyor. Dakikada 580 mermi ateşleyebilen AK-47, aslen ağır makineli bir silah olmasına rağmen hafif makineli silah ya da keskin nişancı tüfeği olarak da kullanılabilmekte.

6- Heckler & Koch HK416 Taarruz Tüfeği

Heckler & Koch tarafından M4 taarruz tüfeği baz alınarak üretilen HK416, NATO’nun 5.56x45mm mermilerini kullanmaktadır. Takılan eklentilerle boyutu ve işlevselliği değişebilen HK416’nın en kısa boyu 264 mm, en uzun boyu ise 505 mm’dir. Kendini ispatlamış bir silah olan HK416, minimum sürede 900 mermiyi hedefine gönderebilir.

7- Desert Eagle Mark XIX

Kartala benzeyen tasarımı nedeniyle Desert Eagle (Çöl Kartalı) adını almış olan Desert Eagle Mark XIX, ilk kez 1982 yılında Magnum Research tarafından üretilmiştir. Yarı otomatik bir tabanca olan Desert Eagle Mark XIX, 200 metre azami menzile sahiptir ve dünyanın en iyi tabancalarından biri olarak kabul edilmektedir.

8- Tracking Point

Dünyanın en iyi ve en tehlikeli silahı olarak bilinen Tracking Point, Iron Man kaskındakine benzer bir yapay zekaya sahiptir. Standart bir silahı ‘akıllı silah’a dönüştüren bu yapay zeka desteği, ağa bağlı olarak çalışır ve hedefi anlık olarak izleyebilir. Son derece hassas bir hedeflemeye sahip olan silah 7.62x51mm NATO mermileri kullanmaktadır.

9- AS50 Keskin Nişancı Tüfeği

Accuracy International tarafından üretilen AS50 Keskin Nişancı Tüfeği, gezegen üzerindeki en tehlikeli keskin nişancı tüfeklerinden biridir. .50 BMG mermiler kullanan bu son teknoloji keskin nişancı tüfeği, hedefini 1500 metre uzaklıktan vurabilir. Son teknoloji ile bezenen bu özel keskin nişancı tüfeği patlayıcı mermi olarak bilinen özel mermi türlerini de atabilir.

10- M4 Carbine

Özellikle ABD ordusundaki en popüler silahlardan biri olan M4 Carbine, M16 tüfeğinin çok daha kompakt bir versiyonudur. yarı otomatik ve üçlü ateşleme modlarında kullanılabilen M4 Carbine, NATO’nun standart 5.56x45mm mermilerini kullanıyor. Ateş gücü ve kolay taşıma imkanı nedeni ile oldukça tehlikeli bir silah olan M4 Carbine, dakikada 950 mermi ateşleyebilir.