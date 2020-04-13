Dünyanın En Uzun Sanat Galerisi: Stockholm Metrosu

İsveç’in başkenti Stockholm, içerisinde bulunan metro hattıyla öne çıkan şehirlerden bir tanesi ancak bu konuda öne çıkmasının sebebi metro ağının büyüklüğü ya da uzunluğu değil, metronun sanatsal tarafı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok sektörü de olumsuz etkiledi ancak bu sektörlerin başında turizm geliyor. Dünyanın birçok noktasında turistlerin ilgisini çeken ve oldukça kalabalık olan yerler şu an bomboş.

İçinde bulunduğumuz dönem; aslında gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerin boş olması nedeniyle gezmek için harika bir dönem sayılır; tabii ölümcül etkileri olan virüsü ve birçok ülkenin sınırlarını kapattığını görmezden gelecek olursak. Koronavirüs gerçeğini göz ardı edemeyeceğimiz için bu yerleri internet üzerinden görmek en iyi alternatif gibi duruyor. İşte o yerlerden bir tanesi de Stockholm metrosu.

Stockholm metrosu:

Aslında salgın bittikten sonra da kalabalıklardan kaçınmak mümkün. Örneğin seyahatleri sezon dışında gerçekleştirmek veya gün içerisinde kalabalık olan yerleri, insanların çoğunun uyuduğu gece saatlerinde gezmek seçeneklerden bazıları. Bir fotoğrafçı olan David Altrath, geçtiğimiz sene bu seçeneklerden ikincisini tercih ederek Stockholm’ün metrosunu gezdi ve fotoğrafladı.

Stockholm metrosu, 'dünyanın en uzun sanat sergisi' olarak tanımlanıyor ve fotoğraflara bakacak olursak bu gayet gerçek bir tanımlama. 1950 yılında yapımına başlandığından bu yana 250 sanatçı, yaklaşık 110 km boyunca devam eden 94 istasyonu dekore etti. Küçük bir kıyaslama yapmak gerekirse Fransa’da bulunan Louvre Müzesi, 14,4 km uzunluğunda.

Altrath, geçtiğimiz senenin eylül ayında Hamburg’dan yaptığı seyahate kadar Stockholm metrosunun bu sanatsallığının farkına varmadığını ifade ediyor. Arkadaşıyla yolculuk yapan Altrath, T-Centralen Station’a iniyor ve “Daha önce böyle bir şey görmemiştim” diyor.

Metro ağındaki bu çalışmaları gören Altrath, yaptığı tüm gezi planlarını iptal ediyor ve sonraki iki gecesini istasyonları keşfetmeye adıyor. Altrath, çekimlerine insanların çoğunlukla evlerinde olduğu akşam yemeği vakitlerinde başlıyor. Fotoğrafçı, trenlerin gece 01.00'da çalışmayı durdurması sonrasında saat sabah 5’e kadar Uber ile durakları gezmeye devam ediyor.

Metro ağının üç boyutlu eserlerini iki boyuta dönüştürmek biraz zahmetli olmuş. Mimari yapıların fotoğraflarını çekerken düz çizgiler kritik bir önem taşıyor ancak kamera lensinin kıvrımlı olması, karenin sınırlarında yer alan çizgilerin deforme olmasına sebep oluyor. Bunları düzeltmek içinse özel bir 'tilt-shift' lens gerekiyor.

İsveç, Avrupa’da koronavirüs önlemlerinin nispeten az olduğu bir ülke olsa da Stockholm’deki yolcu sayısında %50’lik bir düşüş görülüyor. Şu an bu sanatsal metroyu gidip görmek mümkün olmasa da Altrath’ın fotoğraflarıyla küçük bir geziye çıkabilirsiniz.