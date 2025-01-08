CES teknolojik sınırları zorlayan bir etkinlik olmaya devam ediyor ve bu yeni 750Hz'lik monitör de bu mahsulün ürünlerinden biri.

CES 2025, oyun teknolojilerindeki sınırları zorlayan yeniliklere sahne oldu ve bu yılın en büyük sürprizlerinden biri 750Hz yenileme hızına sahip Koorui G7 oyun monitörü oldu.

Koorui G7, 24,5 inçlik Full HD ekranında sunduğu 750Hz yenileme hızı ve 0,5 ms tepki süresi ile oyuncuları âdeta büyüledi. Bu yenileme hızı, esporcular ve rekabetçi oyuncular için bugüne kadarki en akıcı oyun deneyimini vaat ediyor.

750Hz, 0,5 ms tepki süresi, TN panel ve dahası...

Monitör ayrıca HDR400 desteği ve renk kalitesinde etkileyici bir performans sergileyerek %95 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Özellikle TN panel teknolojisi kullanan bir monitör için bu renk performansı dikkat çekici.

Koorui G7 yalnızca performansıyla değil, ergonomi ve göz sağlığı özellikleriyle de öne çıkıyor. Düşük mavi ışık modu, kendine has yükseklik ayarı ve eğme ve döndürme özellikleri kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bağlantı seçeneklerinde ise DisplayPort 1.4 ve üç adet HDMI 2.1 portu dikkat çekiyor.

Koorui, adını belki de ilk kez duyduğunuz bir marka olabilir ancak arkasında Çin merkezli dev ekran üreticisi HKC bulunuyor. Uygun fiyatlı monitörleriyle tanınan Koorui, bu yeni nesil ekranıyla üst segmentte de adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Koorui G7’nin 2025 yılı içinde önce Asya, ardından diğer bölgelerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.