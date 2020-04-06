Cuma günü La Casa de Papel'in dördüncü sezonunu yayınlayan Netflix, Türkiye'den tepki topladı. Türkiye'deki Netflix kullanıcıları, La Casa de Papel'in dördüncü sezonunda yer alan işkenceci Türk karakter nedeniyle Netflix'e tepki gösterdiler.

Netflix, geçtiğimiz günlerde platformun belki de en popüler yapımı olan La Casa de Papel'in dördüncü sezonunu yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Netflix abonelerine ilaç gibi gelen dizi, bir solukta izlendi. Ancak La Casa de Papel'in Türkiye'deki hayranları, dizinin dördüncü sezonuna tepki de gösterdiler. Çünkü dizideki bir karakterin, Türkler'i yanlış tanıttığı düşünüldü.

La Casa de Papel'in sevilen yanlarından bir tanesi, dizideki karakterlerin kendi isimleriyle değil de şehirlerle anılıyor olması. Türkiye'deki La Casa de Papel hayranları, diziye bir de Türk şehrinin girmesi yönündeki taleplerini uzunca bir süre dillendirdiler. Hatta o dönemlerde diziye İstanbul isminde bir karakterin gireceği de konuşuldu. Türkiye'deki Netflix abonelerinin isteği, kısmen de olsa dördüncü sezonla gerçek oldu. La Casa de Papel'in dördüncü sezonuna bir Türk girdi ancak bu Türk, İstanbul değil Osman ismindeydi.

Not: La Casa de Papel'in son sezonunu henüz izlememiş, dolayısıyla diziyle ilgili spoiler yemek istemiyor olabilirsiniz. Bizler de bu yüzden, haberimizin devamında bazı detayları üstü kapalı olarak vereceğiz.

La Casa de Papel'e giren Osman, bir işkenceciydi. Üstelik dizideki en sevilen karakterlerden bir tanesiyle de karşı karşıya geliyordu. İşte bu durum, La Casa de Papel'in Türkiye'deki hayranları tarafından tepkilere neden oldu. Çünkü pek çok Netflix kullanıcısına göre bu durum, Netflix'in Türk düşmanlığının bir göstergesiydi. Hatta tüketiciler, bu konuyu sosyal medyanın da gündemine taşıdılar. Bizler de sizler için, bazı Netflix kullanıcılarının Osman'la ilgili yorumlarını derledik.

Sosyal medya kullanıcılarının La Casa de Papel'deki Osman ile ilgili yaptıkları bazı yorumlar