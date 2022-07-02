Teknoloji devi Microsoft'un bulut veri depolama sistemi Azure'de öenmli sorunlar yaşamakta. Şirketin canını kapasite ve kaynak sorunları sıkıyor gibi görünüyor.

Teknoloji devi Microsoft'un sunduğu bulut tabanlı veri depolama sistemi olan Azure'de geçtiğimiz aylarda 4 yıllık bir veri açığı tespit edilmişti. Bu açık yüzünden kötü niyetli kişilerin, servis kullanıcıların verilerine erişim sağlama ihtimali olduğu belirtildi. Şirket bu yaşanan kötü olayın ardından bir kez daha kötü bir olayla karşı karşıya kalmakta. Dünyanın neredeyse her yanında bir veri merkezi bulunan Microsoft Azure kapasite ve kaynak sorunuyla boğuşuyor.

Şirketin en önemli Azure veri merkezlerinin bulunduğu Washington, Asya ve Avrupa merkezleri de düşük kapasitede çalışmak zorunda kalarak yaşanan bu sorunlardan muzdarip olmuş durumda. Şirketin Asya, Avrupa ve Avrupa merkezlerinin dışında yaklaşık iki düzineden fazla veri merkezi bulunuyor ve bu merkezler de aynı sorunlarla mücadele ediyor.

Microsoft Azure Veri Merkezlerinde Yaşanan Bu Sorun Neden Kaynaklanıyor ve Önemi Ne?

Microsoft Azure veri merkezinde yaşanılan bu sorunun eskiyen altyapı ve artan talep doğrultusunda yaşandığı düşünülüyor. Altayapı sorunları dışında, soruna sebep olan talep artışın altında pandemi ve normalleşme sürecinde yaşanılan evden çalışmaya yoğun geçiş süreci yatıyor. Yoğun geçiş doğrultusunda çalışanlar bulut tabanlı depolama merkezleri sayesinde iş akışlarını uzaktan yönetebiliyor. Bu da yoğun bir talep ortaya çıkartıyor.

Microsoft Azure gibi herhangi bir bulut tabanlı veri sisteminin kusursuz şekilde çalışması servisi kullananlar için çok önemli. Herhangi bir hizmet durma sorunu yaşanması takdirde, bazı hizmetler çalışmayabilir ve servisi kullananların iş akışının bozulması söz konusu olabilir.

Hatta durum o kadar vahim hale gelebilir ki geri dönüşü olmayacak sorunlar ortaya çıkabilir.