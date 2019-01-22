Samsung, En Küçük Kamera Sensörünü Duyurdu

Samsung, tam ekranlı telefonların daha küçük kamera modüllerine sahip olması gerektiğini düşünerek şu ana kadarki en küçük görüntü sensörünü duyurdu.

Akıllı telefon pazarı, 2019 yılında ortaya çıkan ekrana gömülü kamera teknolojisi ve tam ekranlı akıllı telefonlar ile farklı bir rekabet içine girmiş durumda. Küresel akıllı telefon üreticileri, amiral gemisi segmentinden orta seviye modellere kadar tüm cihazlarında mümkün olan en yüksek ekran/gövde oranını sağlayarak rekabette öne geçmek istiyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tam ekran akıllı telefonlarda daha gelişmiş bir tasarım sunabilmek için endüstrinin görmüş olduğu en küçük görüntü işlemcisi olan ISOCELL Slim 3T2’yi tanıttı.0,8 mikrometre pikselli olan ISOCELL Slim 3T2, yalnızca 5.1 milimetre büyüklüğe sahip. Bu da onu tam ekranlı akıllı telefonlar için muhteşem bir çözüm yapıyor.

Amiral gemilerinden ziyade orta segment akıllı telefonları hedefleyen ISOCELL Slim 3T2, 20 megapiksele kadar çözünürlük desteği sunuyor. Boyutu nedeni ile küçük kamera modüllerine rahatlıkla sığabilen sensör, özellikle delik ekranlı tam ekran akıllı telefonlar ya da çentikli telefonlar için ekran/gövde oranını artırma imkanı sunuyor.