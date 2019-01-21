Samsung Galaxy S10 Ailesinin İtalya Fiyatları Belli Oldu

TuttoAndroid isimli siteye göre, Samsung'un 2019 model amiral gemileri Galaxy S10 ailesinin İtalya fiyatları belli oldu.

Aylardır dönen söylentilerden sonra, TuttoAndroid isimli bir site Samsung’un amiral gemisi telefonunun İtalya’daki fiyatını açıkladı. İtalya’daki fiyatlar genel olarak kıtanın diğer ülkelerindeki fiyatlardan farklı olabiliyor fakat aradaki fark genellikle çok büyük olmuyor.

Galaxy S9’dan Biraz Daha Pahalı Olacak

Daha önce çıkan haberlere göre, Koreli teknoloji devinin yeni ucuz amiral gemisi Galaxy S10E olacak. Exynos 9820 ile güçlendirilmiş, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak olan telefonun fiyatı İtalya’da 779 euro olacak.

Normal Galaxy S10’lara dönecek olursak, iki farklı seçenekle kullanıcılara sunulacak. İlk seçenek 6 GB RAM, 128 GB dahili depolamayla birlikte 929 euro, ikinci seçenek 8 GB RAM, 512 GB dahili depolamayla birlikte 1179 euro olacak.

S10 serisinin en güçlüsü olacak olan S10 Plus’lar ise üç farklı seçenekle kullanıcılara sunulacak. Telefonların fiyatları 1049 euro ve 1299 euro olacak. Plus serisinin en üst modeli ise 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamayla birlikte gelecek ve fiyatı 1599 euro olacak.

Kıyaslama yapmak gerekirse, S9 cihazlar İtalya’da 899 euro’ya satılırken, 2017 model S8’ler 829 euro’ya alıcı bulmuştu. Tabii, bu cihazlarda dahili depolamanın 64 GB olduğunu da unutmamak gerekiyor.

iPhone’lardan Daha Ucuz

Bu yüksek fiyatlara rağmen, Samsung’un bu fiyatları Apple’ın iPhone’larından daha ucuz. İtalya’da en ucuz iPhone XR 889 euro, iPhone XS 1189 euro ve iPhone XS Max 1289 euroya piyasaya çıkmıştı. Bu telefonların dahili depolama hafızası ise sadece 64 GB’tı.

Samsung’un Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10E için ön siparişleri 20 Şubat’ta, düzenleyeceği Unpacked etkinliğinden hemen sonra açması bekleniyor. Telefonun küresel anlamda satışa çıkış tarihinin ise 8 Mart olacağı düşünülüyor.