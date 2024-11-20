Türk Lirası ile ödeme almaya devam ediyor olması nedeniyle oyuncuların sık sık ziyaret ettikleri Epic Games, kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. "Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi" isimli bu kampanya, oyunların premium sürümlerine uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlayacak.
Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve 3 Aralık tarihine kadar devam edecek bu kampanya kapsamında indirime giren bazı oyunlara yakından bakalım.
Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|
Star Wars Outlaws Gold Edition
|2.749 TL
|2.061,75 TL (%25)
|
The Casting of Frank Stone Deluxe Edition
|1.207,76 TL
|845,43 TL (%30)
|
Frostpunk 2 Deluxe Edition
|1.035 TL
|931,50 TL (%10)
|
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
|1.379 TL
|827,40 (%40)
|
Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle
|3.499 TL
|1.399,60 TL (%60)
|
Trepang2 - Deluxe Edition
|1.050 TL
|525 TL (%50)
|
Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm
|
2.499 TL
|749,70 TL (%70)
|
EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm
|3.599,99 TL
|1.799,99 TL (%50)
|Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition
|2.399 TL
|599,75 TL (%75)
|
Anno 1800 Definitive Annoversary Edition
|2.199 TL
|1.099,50 TL (%50)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm
|349,99 TL
|52,49 TL (%85)
|
Far Cry 6 - Altın Sürüm
|1.699 TL
|424,75 TL (%75)
|
Need for Speed Heat Deluxe Edition
|2.599,99 TL
|129,99 TL (%95)
|
Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm
|1.349 TL
|539,60 TL (%60)
|The Crew 2 - ALTIN SÜRÜM
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
Eğer siz de Epic Games'in Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kampanyasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.