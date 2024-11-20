Epic Games, oyunların üst paketleri için efsane bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında bazı oyunlara yüzde 95'e varan indirimlerle ulaşılabiliyor.

Türk Lirası ile ödeme almaya devam ediyor olması nedeniyle oyuncuların sık sık ziyaret ettikleri Epic Games, kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. "Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi" isimli bu kampanya, oyunların premium sürümlerine uygun fiyatlarla ulaşmanızı sağlayacak.

Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve 3 Aralık tarihine kadar devam edecek bu kampanya kapsamında indirime giren bazı oyunlara yakından bakalım.

Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Star Wars Outlaws Gold Edition 2.749 TL 2.061,75 TL (%25) The Casting of Frank Stone Deluxe Edition 1.207,76 TL 845,43 TL (%30) Frostpunk 2 Deluxe Edition 1.035 TL 931,50 TL (%10) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL 827,40 (%40) Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle 3.499 TL 1.399,60 TL (%60) Trepang2 - Deluxe Edition 1.050 TL 525 TL (%50) Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.499 TL 749,70 TL (%70) EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürüm 3.599,99 TL 1.799,99 TL (%50) Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition 2.399 TL 599,75 TL (%75) Anno 1800 Definitive Annoversary Edition 2.199 TL 1.099,50 TL (%50) STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm 349,99 TL 52,49 TL (%85) Far Cry 6 - Altın Sürüm 1.699 TL 424,75 TL (%75) Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 129,99 TL (%95) Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm 1.349 TL 539,60 TL (%60) The Crew 2 - ALTIN SÜRÜM 1.049 TL 209,80 TL (%80)

Eğer siz de Epic Games'in Muhteşem Cuma - Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kampanyasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.