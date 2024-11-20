Ubisoft'un Black Friday indirimleri başladı. Kısa süreli kampanyada birçok oyunda %90'a varan indirimler bulunuyor.

Kasımın gelmesiyle tüm oyunseverlerin gözü mağazalardaki indirimlere çevrilmişti. Birkaç gün önce Xbox’ta Black Friday indirimlerinin başladığını görmüştük. Şimdi de birçok popüler yapımın arkasındaki şirket olan Ubisoft, kendi mağazasında Black Friday indirimleri başlattı.

Ubisoft’un Black Friday indirimlerinde Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok ünlü seri ve yapımda %90’lara varan kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. Kampanyanın 5 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtelim. Lafı çok uzatmadan gelin fiyatı düşen bazı oyunlara göz atalım.

Ubisoft'un Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Crew Motorfest Deluxe Edition 1.349 TL 404,70 TL (%70) Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.311,75 TL (%25) Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 479,60 TL (%60) Skull and Bones 999 TL 399,60 TL (%60) Ghost Recon Wildlands 849 TL 84,90 TL (%90) Ghost Recon Breakpoint 1.999 TL 399,80 TL (%80) Riders Republic 699 TL 87,37 TL (%88) Assassin's Creed Mirage 849 TL 339,60 TL (%60) Assassin's Creed Valhalla 999 TL 249,75 TL (%75) Assassin's Creed Odyssey 999 TL 199,80 TL (%80) Assassin's Creed Syndicate (60 FPS) 699 TL 174,75 TL (%75) Far Cry 6 999 TL 249,75 TL (%75) Far Cry 5 999 TL 149,85 TL (%85) Far Cry Primal 949 TL 237,25 TL (%75) For Honor 499 TL 74,85 TL (%85) Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL (%85) Watch Dogs 2 1.499 TL 224,85 TL (%85)

Ubisoft indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.