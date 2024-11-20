Kasımın gelmesiyle tüm oyunseverlerin gözü mağazalardaki indirimlere çevrilmişti. Birkaç gün önce Xbox’ta Black Friday indirimlerinin başladığını görmüştük. Şimdi de birçok popüler yapımın arkasındaki şirket olan Ubisoft, kendi mağazasında Black Friday indirimleri başlattı.
Ubisoft’un Black Friday indirimlerinde Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar birçok ünlü seri ve yapımda %90’lara varan kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. Kampanyanın 5 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtelim. Lafı çok uzatmadan gelin fiyatı düşen bazı oyunlara göz atalım.
Ubisoft'un Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Crew Motorfest Deluxe Edition
|1.349 TL
|404,70 TL (%70)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.311,75 TL (%25)
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|479,60 TL (%60)
|Skull and Bones
|999 TL
|399,60 TL (%60)
|Ghost Recon Wildlands
|849 TL
|84,90 TL (%90)
|Ghost Recon Breakpoint
|1.999 TL
|399,80 TL (%80)
|Riders Republic
|699 TL
|87,37 TL (%88)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|339,60 TL (%60)
|Assassin's Creed Valhalla
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Assassin's Creed Syndicate (60 FPS)
|699 TL
|174,75 TL (%75)
|Far Cry 6
|999 TL
|249,75 TL (%75)
|Far Cry 5
|999 TL
|149,85 TL (%85)
|Far Cry Primal
|949 TL
|237,25 TL (%75)
|For Honor
|499 TL
|74,85 TL (%85)
|Watch Dogs Legion
|999 TL
|149,85 TL (%85)
|Watch Dogs 2
|1.499 TL
|224,85 TL (%85)
Ubisoft indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.