EA Doğruladı: FC 25'e Açık Dünya Modu Geliyor

Popüler futbol simülasyon oyunu EA Sports FC 25'te açık dünya modunun olacağı doğrulandı.

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu EA Sports FC 25'in çıkışından bu yana kulisleri meşgul eden konulardan biri de oyunda açık dünya modunun bulunup bulunmayacağıydı. Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan bu modun geleceği EA tarafından doğrulandı.

EA FC 25, 7 Eylül'de oyunseverlerin erişimine açılmıştı. Oyun şimdiye kadar sahip olduğu bazı hatalar ve açıklar ile oyunculardan tepki almış, şimdiye kadar EA'in yaptığı en kötü futbol oyunu olmuştu. Dev yapımcı yeni oyun modu ile oyunseverlerin gönlünü alabilecek gibi duruyor.

Açık Dünya modu hakkında tüm bilinenler

EA Başkanı Cam Weber, internette ortaya çıkan bir video ile yeni özelliği açıkladı. "Ekiplerimiz birkaç projenin üstünde sıkı şekilde çalıştı" diyen Weber, bu ekibin özgün ve yeni deneyimler tasarladığını belirtti. EA Başkanı bu deneyimler arasında sanal bir açık dünya oyun alanının yer aldığını ve avatarlar üzerinden bir araya gelecek oyuncuların birlikte hem rekabetçi hem de sıradan mücadelelere katılabileceklerini belirtti.

EA FC serisiyle ilgili isabetli iddialarda bulunan oyun muhbiri DonkTrading de yeni modun bazı özelliklerini duyurmuştu. DonkTrading'in paylaşımına göre yeni oyun modunda oyuncular kendi karakterlerini oluşturacak, topluluk üyeleri ve arkadaşlarıyla iletişime ve etkileşime geçebilecekler. Bu anlamda özellik NBA2k Park ile benzer olacak.

FC 25'in yeni oyun modu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? EA Sports FC 25 oynadınız mı?