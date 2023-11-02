Son günlerde Steam'in yeniden dolara geçeceği haberiyle birlikte gergin günler yaşayan Türk oyunseverlere güzel haber EA'den geldi. EA Games'in ilk ay 8 TL kampanyası geri döndü.

Son dönemde Türk oyunseverler için haberler pek de parlak değil, Steam'in yeniden dolara dönüş sürecinde fiyatların nasıl değişeceği belirsizliğini korurken oyun servislerinin fiyatları da artış gösteriyor. EA Games'ten gelen haber ise yüzleri biraz da olsa güldürecek.

Bu bağlamda; EA Play'in ilk ay 8 TL kampanyası geri döndü. Geçmişte birkaç kez daha bu kampanyayı yapan şirket, 17 Kasım'a kadar ilk kez EA Play abonesi olacak oyunculardan 8 TL alacak. Sonrasında ise servis aylık 39,99 TL olarak ücretlendirilecek. Yıllık abonelik için ise 249,99 TL ödenmesi gerekiyor. Yıllık abonelik %44 daha uyguna geliyor ancak EA Play sürekli kullandığınız bir platform değilse yeni kampanyadan faydalanmak daha mantıklı.

EA Play aboneliği ilk ay 8 TL

Aylık aboneliğe tüm EA oyunları dahil değil ancak FC SPORTS 24, WRC, F1 2023, MADDEN 24 gibi yapımları 10 saate kadar deneyimlemek mümkün. Ayrıca abonelikle birlikte çeşitli oyun içi içerikler, Apex Legends, Battlefield 2042 gibi oyunlar da hediye olarak geliyor.

Steam'in EA Play kampanyasına buradan ulaşılabilir.

İşte EA Play ile oynanabilecek oyunlar

Need for Speed Unbound

Polislerden kaçıp yarışları kazanmaya çalıştığımız NFS Unbound, EA Play ile oynanabilecek yarış oyunları arasında öne çıkıyor. Açık dünya bu oyunda sokaklarda yarışıyoruz.

STAR WARS Battlefront II

Star Wars evreninde geçen bu oyunda, çeşitli cephelerde çatışmalara girip galaksiyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman ikonik karakterleri de canlandırabildiğimiz oyunda bol bol savaşıyoruz.

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Bu defa cepheden cepheye koşan bir asker değil de elinde ışın kılıcı bir güç kullanıcısı olarak oynadığımız bu oyunda ustasını kaybetmiş bir padawan (jedi çırağı) olarak maceralara atılıyoruz. Bu esnada imparatorlukla da başımız belada elbette.

Dead Space

Korku bilim kurgu klasiği olan Dead Space ile birlikte uzayın boşluğunda bir yandan hayatta kalmaya bir yandan da neye bulaştığımızı bulmaya çalışıyoruz.

Mass Efffect 3

Dünya yangın yerine dönmüş, medeniyetler çökerken bir yandan da gezegenin istila altında olduğunu gördüğümüz bu oyunda, hareket eden ve arkadaşımız olmayan her şeyi vuruyoruz.

Mirror's Edge

İnsanların her adımının incelendiği bir toplumda hassas bilgileri nasıl taşırsınız? Kuryeyle tabii ki. Koşucu adı verilen bu kuryelerden biri de bizim karakterimiz Faith. EA yapımı bir oyun olarak gereğinden fazla derin bir oyun Mirror's Edge.

Battlefield 1

Bu oyunda 1. Dünya Savaşı'na geri dönüyoruz. Tüm savaşları değiştiren bu savaşta mücadele etmek isterseniz Battlefield 1 de EA Play'e bağlı.

Medal of Honor

Özel birliklerin en yeni askeri olarak modern çatışmaların galibi olmaya çalıştığımız Medal of Honor da büyük ilgi gören oyunlardan biri.

Crysis 3

Daha önce barış getirdiğimiz Dünya'nın kaderini bir kez daha kendimizin şekillendirdiği bu oyunda bir yandan Alpha Caph'ı aramaya devam edip bir yandan da C.E.L.L.'in başına bela oluyoruz.

Command & Conquer: Red Alert 3

Strateji sevenlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Red Alert 3, oyuncuların yıllara rağmen vazgeçemediği bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Özünde seçtiğimiz güçle dünyayı ele geçirdiğimiz bir oyun.

Steam'in TL'yi bırakması oyuncuları nasıl etkileyecek?